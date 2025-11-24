Port du voile : Laurent Wauquiez propose de l’interdire aux mineures

Le chef des députés LR Laurent Wauquiez s’apprête à déposer une proposition de loi visant à interdire le port du voile pour les mineures dans l’espace public, a appris CNEWS ce lundi auprès d’une source parlementaire.

Dénonçant un constat «alarmant», Laurent Wauquiez va déposer une proposition de loi visant à interdire le port du voile pour les mineures dans l’espace public, a appris CNEWS auprès d’une source parlementaire, confirmant une information de nos confrères d’Europe 1.

Le président du groupe de la droite républicaine à l’Assemblée nationale s’appuie notamment sur l’étude Ifop, publiée la semaine dernière, qui révèle que 44% des jeunes filles musulmanes de 15 à 24 ans portent aujourd’hui le voile, contre 16% en 2003.

Le député de Haute-Loire entend ainsi, selon son texte, renforcer «la protection de l’enfant», mais aussi responsabiliser les parents. «Il est interdit à tout parent d’imposer à sa fille mineure, ou de l’autoriser, à porter, dans l’espace public, une tenue destinée à dissimuler sa chevelure», expose ainsi la proposition de loi.

Une polémique à l’Assemblée nationale

Laurent Wauquiez, invité de Laurence Ferrari dans Punchline sur CNEWS ce lundi à 18h30, s’est également appuyé sur le rapport du ministère de l’Intérieur de mai dernier, sur les Frères musulmans. Celui-ci décrit «une augmentation massive» des petites filles voilées.

L’Assemblée nationale a également fait l’objet d’une polémique le 5 novembre dernier à la suite de la présence d’écolières portant un voile au sein même du Palais-Bourbon.

Interpellée par le député RN Julien Odoul, Yaël Braun-Pivet a jugé sur X «inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes», invoquant une «cohérence républicaine» dans le lieu où la loi de 2004 sur la laïcité à l’école a été votée. Pour rappel, la loi de 2004 interdit le port de signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires publics et lors des sorties scolaires encadrées de ces établissements.

De son côté, le président du groupe MoDem, Marc Fesneau, à l’initiative de cette invitation, avait dénoncé «des polémiques «inutiles». En effet, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne mentionne pas les signes religieux pour les visiteurs.

Selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, datant du 30 mars dernier, 69% des Français sont favorables à l’interdiction du voile dans l’espace public.