Prime de Noël : voici la date de versement de cette aide

Destinée à plus de 2,2 millions de familles, la prime de Noël est habituellement versée à la mi-décembre. Elle concerne l’ensemble des bénéficiaires du RSA et les chômeurs en fin de droits, sans qu'ils aient besoin d'en faire la demande.

Une aide attendue. Ce lundi 24 novembre, le ministère du Travail a communiqué la date du versement de la prime de Noël, destinée aux plus de 2,2 millions de familles. En effet, le ministère a fait savoir à l’AFP que cette aide sera versée «à partir du 16 décembre», confirmant une information de Ouest-France.

Créée en 1998, la prime de Noël est versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF), la Mutualité sociale agricole (MSA) ou encore France Travail. Elle concerne les ménages aux revenus modestes, à savoir les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation équivalent retraite (AER) ou encore les chômeurs en fin de droits. Aucune démarche n’est à réaliser.

Concernant son montant, celui-ci n’a pas été communiqué. Néanmoins, l’an passé, celui-ci était de 152 euros pour une personne seule, 228 euros pour un couple sans enfant, 320 euros pour un couple avec deux enfants et 335 euros pour une personne seule avec trois enfants.

«Il faut accepter un recentrage»

Le projet de budget de l'Etat pour 2026 prévoyait initialement de la réserver aux seules personnes ayant des enfants mais l'idée a été rapidement vilipendée à l'Assemblée nationale, rappelle l’AFP.

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, avait reconnu que cette mesure pouvait sembler «un peu agressive». Mais «je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale», avait-il estimé début novembre, appelant à un «recentrage».

La mesure, débattue dans le cadre des discussions budgétaires en cours, devait entrer en vigueur dès l'an prochain. Rejetée pendant les débats parlementaires, elle ne sera pas appliquée à moins d'être réinscrite avant la fin des débats.