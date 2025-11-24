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Sébastien Delogu : «Est-ce qu'il est acceptable qu'un député affirme que Marseille appartient à l'Algérie ?», s'interroge Charlotte d'Ornellas

Par CNEWS
Publié le

«Est-ce qu'il est acceptable qu'un député, qui brigue la mairie d'une des plus grosses villes de France, affirme que Marseille appartient à l'Algérie ?», s'est offusquée la journaliste Charlotte d'Ornellas, ce lundi sur CNEWS, réagissant aux propos polémiques du député Sébastien Delogu qui a affirmé «représenter la DZ mafia à Marseille». 

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