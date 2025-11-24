Télétravail : pourquoi l'employeur ne peut-il pas exiger de visiter le domicile d'un salarié ?

Dans une décision récente, la Cour de cassation a confirmé que le domicile relève de la vie privée et que l’employeur doit tenir compte des recommandations du médecin du travail si celui-ci préconise le télétravail.

Un cadre légal éclairci. Le télétravail s’est grandement popularisé ces dernières années, mais quelques détails sur la pratique demeuraient flous.

C'est dans ce contexte que la Cour de cassation vient de donner tort, le 13 novembre dernier, à une entreprise qui exigeait de visiter le domicile d'une employée, et ce avant de lui accorder le télétravail préconisé par le médecin du travail.

un logement reste toujours privé

L’affaire remonte à 2021. Une assistante de service social, employée depuis 2010, avait demandé à mettre en place le télétravail en raison de son état de santé. L’employeur avait alors exigé une visite du domicile pour lui accorder, mais comme la salariée avait refusé cette visite, sa demande avait été déboutée.

S’estimant victime d’un manquement à l’obligation de sécurité et d’une discrimination, elle avait saisi les prud’hommes, puis la cour d’appel, qui lui ont donné tort en 2024. Le pourvoi en cassation lui a finalement été favorable.

La raison est simple : «L'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et il est en droit d'en refuser l'accès», rappelle la Cour de cassation, qui cite les législations française et européenne ainsi que le code civil et le code du travail.

En outre, l'employeur est «tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail», souligne la Cour.

Ainsi, le logement d’un employé, même s’il est utilisé dans un cadre professionnel, reste considéré comme un lieu strictement personnel. Si un médecin du travail recommande de mettre en place le télétravail, l’employeur a le devoir de prendre en compte cet avis et de justifier un éventuel refus.