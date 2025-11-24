Vents violents : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé neuf départements en vigilance jaune pour un risque de vents violents ce lundi.

Ça pourrait souffler fort ce lundi sur une partie du territoire. Ce lundi, neuf départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de vents violents.

Ainsi, sont concernés, les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Manche, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Landes.

© Météo-France

La vigilance sera active du milieu de la nuit de dimanche à lundi jusqu'à lundi midi dans le Puy-de-Dôme, et en milieu d'après-midi dans le Finistère et la Manche.

À noter que le Puy-de-Dôme est aussi concerné par un risque de pluie et d'inondations.