Voici les aides financières que vous pouvez encore demander pour l’isolation de votre logement

Avec l'arrivée du froid en France, bien isoler votre logement est essentiel pour passer l'hiver au chaud. Certaines aides financières existent pour rénover votre installation.

Des aides importantes. Environ 66 % des logements ne seraient, à ce jour, pas conformes aux normes énergétiques en France. Ainsi, l'Etat verrait d'un bon œil que les logements concernés soient rénovés. Pour ce faire, de nombreuses aides financières ont été mises en place pour subventionner les travaux d'isolation. Faisons un point sur les différentes options qui s'offrent à vous.

MA PRIME RÉNOV'

MaPrimeRénov’ est la principale aide de l’État pour la rénovation énergétique en France. Elle est accessible à tous les propriétaires et concerne les logements occupés à titre de résidence principale (par le propriétaire lui-même ou par un locataire). La subvention est disponible sous conditions de ressources. Des plafonds de revenus ont été établis par le Gouvernement. Chaque catégorie de revenus est associée à une couleur. Un profil «bleu» pour les foyers les plus modestes, puis «jaune», «violet» et enfin «rose» pour les ménages les plus aisés.

Elle est déclinée en trois «parcours», à savoir : «MaPrimeRénov' parcours par geste», «MaPrimeRénov' Parcours accompagné ou rénovation d'ampleur», et «MaPrimeRénov Copropriété». Rendez-vous sur le site de PrimeRénov' pour en savoir plus.

L'éco-prêt à taux zéro

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt à taux d’intérêt nul et accessible sans condition de ressources, pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique au sein de votre logement.

Pour prétendre à ce prêt à taux zéro, votre logement doit remplir deux critères : être utilisé à titre de résidence principale et être achevé depuis plus de deux ans à la date du début des travaux.

La réduction d'impôt « Denormandie »

La réduction d’impôt «Denormandie» est destinée à encourager la rénovation de logements anciens.

Plus concrètement, ce dispositif prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu accordée aux particuliers achetant un logement à rénover dans certaines communes, pour le mettre ensuite en location.

Les travaux doivent représenter au moins 25 % du coût total de l'opération. La réduction d’impôt est établie en fonction de la durée de location.

Notez que l'investissement doit être réalisé avant le 31 décembre 2027.

le prêt avance mutation

Le prêt avance mutation (ou prêt avance rénovation) est un prêt hypothécaire permettant aux propriétaires de financer des travaux de rénovation énergétique tels que l’isolation thermique de la toiture et des murs, parois vitrées ou portes donnant sur l’extérieur et

l'isolation des planchers bas.

Le prêt «avance mutation» peut vous être proposé par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement qui en détermine le montant et le taux d’intérêt. Son remboursement s’effectue en une seule fois, lors de la revente du bien ou au moment de la succession.

Depuis le 1er septembre 2024, il existe un prêt avance mutation (ou rénovation) à taux zéro (aussi appelé PAR +). Contrairement au prêt avance mutation classique, ce prêt est sans intérêts pendant les 10 premières années de l’emprunt et soumis à condition de ressources.

la tva à taux réduit

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt directement facturé sur les biens que vous consommez ou les services que vous utilisez.

Son taux normal est fixé à 20 %. Il existe par ailleurs deux taux réduits de TVA : un taux réduit de 10 % et un taux réduit de 5,5 %.

En fonction du type de travaux effectués dans votre logement, il est possible de bénéficier, sous certaines conditions, de l'un de ces deux taux réduits de TVA.

Si vous voulez en savoir plus sur les aides concernant la rénovation de votre logement, le service public a mis en place un simulateur qui vous permettra de personnaliser vos recherches.