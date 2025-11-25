Crues : voici les 20 départements placés en vigilance jaune ce mardi

A l’heure où les précipitations se poursuivent dans plusieurs endroits de l’Hexagone, Météo-France a placé en vigilance jaune 20 départements français pour un risque de crues.

Il faut être prudent. Alors que les conditions météorologiques restent perturbées dans une majeure partie de la France en ce début de semaine, les pluies s’annoncent généralisées sur l'ensemble du territoire.

Raison pour laquelle Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour un risque de crues pour la journée du mardi.

Cette vigilance concerne l'Ain, l’Aveyron, le Cantal, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Dordogne, le Doubs, la Gironde, l’Isère, le Jura, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, ainsi que l’Yonne et le Territoire de Belfort.

© Vigicrues

Dans ces départements, «des débordements localisés sont en cours et continuent tout au long de la journée», peut-on lire sur le site gouvernemental Vigicrues.

De son côté, Météo-France préconise la prudence pour les départements concernés par cette vigilance.