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Des «scénarios de baisse du prix de l'électricité», étudiés par le gouvernement Lecornu

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sébastien Lecornu aurait demandé à Bercy de préparer des scénarios de baisse du prix de l’électricité. Des options qui devraient être présentées au Parlement dans le cadre d’un plan de décarbonation.

Sébastien Lecornu a «demandé au ministre en charge de l'Economie et de l'Energie de travailler à des scénarios de baisse du prix de l’électricité pour les Français», a déclaré mardi soir l'entourage du chef du gouvernement à l'AFP.

«Plusieurs options sont sur la table pour être présentées au Parlement, pour les ménages et pour les entreprises, dans le cadre d'un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie», a-t-on ajouté de même source.

«Ce plan est un plan écologique, de souveraineté, industriel, de pouvoir d'achat, qui agira directement sur la facture d'électricité des Français», a assuré l'entourage du Premier ministre, sans fournir plus de précisions à ce stade.

L'énergie, l'une des priorités «absolues»

Les éventuelles décisions du gouvernement pourraient s'inscrire dans les débats budgétaires, à l'issue incertaine, en cours au Parlement.

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L'énergie fait partie des priorités «absolues» évoquées lundi par Sébastien Lecornu, avec le déficit, la réforme de l'Etat, l'agriculture et la sécurité intérieure et extérieure. Dans un contexte de blocage sur le budget, il a dit vouloir organiser des débats parlementaires sur ces «priorités», suivis de votes.

Sébastien LecornuBudgetplan

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