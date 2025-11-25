Freeze Corleone : le rappeur jugé à Nice en février pour apologie du terrorisme

Le rappeur Freeze Corleone devra répondre en février devant la justice à Nice, où il est poursuivi pour apologie du terrorisme. L’audience, très attendue, intervient après des propos polémiques, faisant référence à l’attentat au camion-bélier survenu le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais.

Une décision de justice attendue. Le rappeur Freeze Corleone est convoqué le 16 février 2026 devant le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d'apologie du terrorisme, a annoncé mardi le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli.

Cette procédure fait suite à une enquête ouverte en février 2024 après la sortie de la chanson «Haaland», un duo avec le rappeur allemand Luciano.

Dans ce titre, Freeze Corleone semble s’identifier à l’auteur de l’attentat du 14 juillet 2016, qui avait fait 86 morts et des centaines de blessés sur la Promenade des Anglais.