«Il y aurait pu avoir des morts» : deux immeubles situés à Rillieux-la-Pape ciblés par des incendies criminels

Dans la nuit de samedi à dimanche, des individus ont délibérément mis le feu à des compteurs électriques Linky à Rillieux-la-Pape, dans le Rhône. Quelques minutes plus tard, une poubelle a été incendiée à plusieurs centaines de mètres.

«Des actes criminels qui auraient pu faire des morts». Ces propos sont ceux du maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, après des incendies criminels provoqués par plusieurs individus dans la nuit de samedi 22 à dimanche 23 novembre sur le territoire de sa commune.

Ces personnes ont d'abord mis feu à plusieurs compteurs électriques Linky au sein d'un immeuble de la ville, situé sur le square Koenig.

«Il n'y a pas de dialogue à avoir avec les incendiaires»

Les malfaiteurs ont ensuite embrasé une poubelle dans un autre immeuble, quelques rues plus loin, enflammant tout le hall du bâtiment. Un individu a été filmé par les caméras de surveillance en train de démarrer le feu. Les pompiers n'ont pas tardé à intervenir, prévenus par la police municipale.

Voici les deux lieux où des incendies criminels ont été reportés © CNEWS

Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer et les résidents, évacués à temps, n'ont pas eu besoin d'être relogés. Le courant a été remis dans la journée de dimanche.

«Ce sont clairement des actes criminels, il y aurait pu y avoir des morts ! Les délinquants qui ont fait cela avaient l'intention de tuer. Il n'y a pas de dialogue à avoir avec les incendiaires», a déclaré Alexandre Vincendet après les faits.

A Rillieux-la-Pape, un incendie majeur s'était déjà déclaré le 8 novembre dernier consécutivement à un tir de mortier d'artifice dans un immeuble, en marge du tournage d'un clip de rap. La sécurité au sein de la ville sera à coup sûr un thème central des prochaines élections municipales.