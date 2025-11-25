Le gouvernement envisage de suspendre l'augmentation de la taxe foncière, selon le ministre du Logement

Le gouvernement envisage de suspendre l'augmentation de la taxe foncière qui devait concerner 7,4 millions de logements avec l'actualisation de la base de calcul en 2026, a indiqué ce mardi le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun.

Après Amélie de Montchalin, le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, n'exclut pas d'annuler la hausse surprise de taxe foncière. «Au moment où on est sur le budget, ce n'était pas le moment» pour l'augmenter, «il y a une volonté du gouvernement de pouvoir suspendre l'application de cette mesure», a déclaré le ministre invité de la matinale de RMC/BFMTV, qui tente de temporiser alors que le pays est plongé dans un contexte budgétaire plus que jamais tendu.

«La vraie réforme nécessiterait d'être dans une nouvelle logique, des nouveaux paradigmes, et là, on n'est pas dans le moment pour le faire», a-t-il ajouté, précisant que ça n'était pas à lui d'«annoncer» une éventuelle suspension de l'application de cette mesure.

Une réunion prévue mercredi

Quelque 7,4 millions de contribuables vont payer en moyenne 63 euros de plus en 2026 en raison d’une revalorisation d’autorité de la valeur locative du bien par Bercy. En dix ans, cet impôt, payé par 32 millions de propriétaires, a augmenté de 37,3%, entre 2014 et 2024, avec une accélération à partir de 2018 en raison de l'indexation de la valeur locative sur l'inflation et non plus sur un coefficient défini en fonction de l'évolution des loyers.

Devant le tollé soulevé par cette hausse, la ministre de l'Action et des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a annoncé mardi matin qu'elle réunirait mercredi «les associations d’élus, les parlementaires» pour «faire le point» sur cette augmentation, qui devrait, si elle est effective, profiter aux collectivités locales qui la perçoivent.