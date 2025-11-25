Les chrétiens, cible privilégiée des islamistes, selon une note confidentielle de la DGSI

Selon une note confidentielle de la DGSI, les organisations islamistes ciblent régulièrement les chrétiens depuis plus de trente ans. Le document dresse un panorama des attaques menées contre des lieux ou des fidèles, en France comme à l’étranger.

Une note confidentielle de la DGSI relayé par le Figaro indique que les chrétiens figurent parmi les cibles récurrentes des organisations islamistes depuis plus de trente ans. L’attaque du 10 septembre à Lyon, contre Ashur Sarnaya, un Irakien chrétien en fauteuil roulant, a rappelé que cette menace reste active sur le territoire français.

Le document souligne que des groupes comme l’État islamique et Al-Qaida ont régulièrement présenté les chrétiens comme des «croisés», «mécréants » ou «idolâtres». Cette construction idéologique placerai donc l’Occident et le christianisme dans un même bloc perçu comme hostile.

Des appels répétés à viser les lieux de culte

Le texte rappelle plusieurs séquences de menaces publiques. En 1998, Oussama Ben Laden, jihadiste saoudien, appelait à frapper les «juifs et les croisés» dans une fatwa. Le jihadiste égyptien Ayman al-Zawahiri a de son côté parlé d’un affrontement global entre deux camps. Daech a tenu un discours similaire : en 2014, son porte-parole promettait de «conquérir Rome» et de «briser les croix».

En 2015, le magazine Dar al-Islam désignait les églises comme cibles, et en 2020, l’agence Thabat recommandait explicitement l’usage d’armes blanches ou de voitures-béliers contre des lieux chrétiens.

Une série d’attaques sur plusieurs continents

La DGSI rappelle dans son document que cette propagande ne reste pas au stade du discours : elle s’est traduite, dès les années 1990, par des passages à l’acte dans plusieurs pays. En Algérie, le GIA avait ainsi abattu des religieux, pris pour cibles au nom d’une lecture dévoyée du jihad. Dans les années 2000, Al-Qaida avait prolongé cette logique au Pakistan, où plusieurs communautés chrétiennes avaient été frappées par des attaques meurtrières.

La décennie suivante n’avait pas marqué d’accalmie. En 2015, l’EI avait revendiqué l’exécution de vingt-et-un Coptes en Libye. Un an plus tard, en Europe, l’attentat du marché de Noël de Berlin avait coûté la vie à douze personnes, rappel brutal que le continent restait exposé.

La France n’avait pas été épargnée. Dès 2000, une première tentative avait visé la cathédrale de Strasbourg. En 2015, Sid Ahmed Ghlam avait mené des repérages à Villejuif dans la perspective d’une attaque. En 2016, le père Jacques Hamel avait été assassiné dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, tandis qu’une voiture piégée avait été découverte et neutralisée à proximité de Notre-Dame de Paris. En 2020, la basilique de Nice avait, à son tour, été la cible d’une attaque sanglante.