«Ma classe au cinéma» : destiné à 2 millions d'élèves, ce dispositif a été totalement repensé

La ministre de la Culture et le ministre de l’Éducation nationale ont présenté ce mardi 25 novembre la refonte du dispositif «Ma classe au cinéma», qui doit permettre aux élèves d’avoir plus facilement accès aux salles obscures.

Transmettre la cinéphilie aux plus jeunes. Rachida Dati et Edouard Geffray ont détaillé ce mardi 25 novembre la nouvelle direction que va prendre le dispositif «Ma classe au cinéma».

Dans un communiqué commun, les ministères de la Culture et de l’Education nationale ont rappelé qu’au «cœur de l’éducation au cinéma et à l’image en France se trouve le dispositif Ma classe au cinéma, créé il y a plus de 30 ans et toujours unique au monde puisqu’il permet chaque année à près de 2 millions d’élèves, et d’apprentis de découvrir la richesse de l’univers cinématographique, avec un accompagnement pédagogique.»

Les deux ministres ont, à la suite de la publication du rapport «Offrir une éducation au cinéma et à l’image de qualité» en septembre dernier, travaillé à l’élaboration de mesures pour faire évoluer le dispositif.

«Armer les jeunes face au déluge d'images»

Rachida Dati et Edouard Geffray ont donc présenté «une série de 15 mesures en quatre axes afin de refonder l’éducation au cinéma et à l’image», au travers du renforcement de la formation des acteurs de l’éducation à l’image, le renforcement de Ma classe au cinéma, l’inscription de l’éducation au cinéma dans la scolarité et la diversification des dispositifs d’éducation.

«Le premier objectif, c'est armer les jeunes face au déluge d’images. Leur apprendre à distinguer une œuvre d’un contenu», a expliqué Rachida Dati, expliquant qu’il fallait «transmettre la cinéphilie» aux élèves.

À l’heure actuelle, le dispositif «Ma classe au cinéma» mobilise «80.000 enseignants volontaires de tous niveaux et 1.700 salles de cinéma dans toute la France».