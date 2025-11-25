«Olivier Faure décide, vous exécutez» : Eric Ciotti charge le Premier ministre Sébastien Lecornu à l’Assemblée nationale

Ce mardi à l’Assemblée nationale, le président du groupe UDR Eric Ciotti a pointé du doigt des accointances, selon lui, entre le socle commun et le Parti socialiste, dans l’examen du budget. «Olivier Faure décide, vous exécutez», a-t-il lancé en direction du Premier ministre Sébastien Lecornu.

"Un seul député a voté votre budget. C'est un fait inédit sous la Ve République", pointe @eciotti. "Cela marque le terrible symbole de l'effondrement de votre pouvoir. Dans n'importe quelle démocratie, [...] un Premier ministre responsable aurait immédiatement démissionné."#QAGpic.twitter.com/eexx9YwmIR — LCP (@LCP) November 25, 2025