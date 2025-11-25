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«Olivier Faure décide, vous exécutez» : Eric Ciotti charge le Premier ministre Sébastien Lecornu à l’Assemblée nationale

Le président du groupe UDR a chargé le Premier ministre ce mardi. [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi à l’Assemblée nationale, le président du groupe UDR Eric Ciotti a pointé du doigt des accointances, selon lui, entre le socle commun et le Parti socialiste, dans l’examen du budget. «Olivier Faure décide, vous exécutez», a-t-il lancé en direction du Premier ministre Sébastien Lecornu.

PolitiqueBudgetÉric CiottiSébastien Lecornu

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