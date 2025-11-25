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Olivier Marleix : un éloge funèbre poignant rendu en hommage au député à l’Assemblée

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un éloge funèbre en hommage à Olivier Marleix, député décédé le 7 juillet dernier, a été organisé ce mardi à l’Assemblée nationale. La présidente Yaël Braun-Pivet a prononcé à cette occasion quelques mots devant la représentation nationale.

Une nouvelle qui avait choqué et ému au-delà de la classe politique. Le 7 juillet dernier, la France apprenait la disparition d’Olivier Marleix, à l'âge de 54 ans. Le député LR d’Eure-et-Loir a mis fin à ses jours à Anet, sa commune de résidence, où il avait également occupé la fonction de maire, entre 2008 et 2017. 

Le 8 juillet, en marge des questions au gouvernement, la présidente de l’Assemblée nationale avait rappelé la manière dont l’institution s’était «glacée de stupeur et de douleur» en apprenant «sa tragique disparition». 

Il «personnifiait le parlementaire dans la plus noble acception du terme. Il était à la fois un technicien rigoureux et méticuleux, un orateur pugnace et précis, un défenseur de nos institutions et un fidèle serviteur de l'intérêt général», décrivait-elle avant d'inviter les députés à une minute de silence.

Ce mardi, la présidente du Palais Bourbon a prononcé l’éloge funèbre d’Olivier Marleix. Ce fut occasion pour la représentation nationale d’adresser, une nouvelle fois, une pensée à la mémoire de l’ancien président du groupe LR à l’Assemblée. 

Un départ «brutal» 

La thèse retenue sur la mort d’Olivier Marleix est celle du suicide par pendaison. Au lendemain de cette annonce, Laurent Wauquiez, nouveau président du groupe LR à l’Assemblée nationale, avait évoqué, ému, un «départ brutal», qui «appelle à tant de questions et de regrets». 

Sur le même sujet Assemblée nationale : une émotion palpable chez les députés lors de la minute de silence observée en l’honneur d’Olivier Marleix Lire

Le député de Haute-Loire a salué «un Cantalien au caractère parfois rude mais toujours espiègle», un homme qui avait «toujours refusé d'être un héritier et qui avait choisi de se construire par le suffrage universel». Pour rappel, Olivier Marleix était le fils de l’ancien secrétaire d’Etat Alain Marleix.

PolitiqueAssemblée nationaleOlivier Marleix

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