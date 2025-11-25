Orages : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour des risques d’orages dans la journée du mardi 25 novembre.

Le ciel risque de gronder ce mardi dans le sud de la France. Après l’arrivée des premiers flocons ce week-end, une dépression orageuse devrait faire son apparition dans le sud du pays. Météo-France a ainsi placé deux départements en vigilance jaune «orages» pour la journée du mardi 25 novembre.

Sont concernés : les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

© Météo-France

Un vent fort sur la Corse

«L’orage grondera sur l'extrême sud-ouest et les cumuls deviendront importants sur le Pays Basque et le Béarn. En Corse, les pluies seront fréquentes sur l'ouest et le relief, en particulier le matin. Le vent d'ouest se renforcera dans l'après-midi, atteignant 70 à 90 km/h», précise Météo-France.

Selon les prévisionnistes, la vigilance sera principalement effective de minuit à 16h.