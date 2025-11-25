Présidentielle 2027 : Jordan Bardella l'emporterait quel que soit son adversaire au second tour, selon un sondage

Selon un sondage, Jordan Bardella serait le grand favori de la prochaine élection présidentielle. Le président du Rassemblement national serait en tête du second tour face à n'importe quel candidat.

Une tendance pour 2027 ? Une étude réalisée par Odoxa-Mascaret et publiée ce mardi donne le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, grandissime favori de la prochaine élection présidentielle.

À plus d'un an de la tenue des votes, le patron du RN dominerait le premier tour quel que soit son adversaire du bloc central si le scrutin avait lieu dimanche prochain.

En cas d'affrontement avec Edouard Philippe, il compterait 35% des voix, contre seulement 17% au candidat centriste. Dans le cas de figure où il ferait face à Gabriel Attal, il obtiendrait même 36% des voix, contre seulement 11% attendues en faveur de l'ex-Premier ministre, qui ne serait pas au rendez-vous du second tour.

Les estimations prédisent un camouflet à Jean-Luc Mélenchon

Lors de la «finale» de l'élection, Jordan Bardella serait donné gagnant face à Edouard Philippe avec une légère avance (53% contre 47%). Une estimation qui témoigne d'un regain de popularité en faveur de l'homme politique de tout juste 30 ans, qui était estimé trop court pour devancer l'actuel maire du Havre, en avril dernier lors d'un sondage précédent (54% à 46%).

S'il devait affronter Raphaël Glucksmann au second tour, sa marge de victoire serait plus importante, selon ce même sondage : 58% à 42%. Un score relativement comparable à celui qu'infligerait Jordan Bardella à Gabriel Attal, qui serait de 56% à 44%.

Enfin, «compte tenu des marges d'erreurs statistiques», l'institut a également simulé l'issue d'un affrontement au second tour entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise ne glanerait que 26% des bulletins, contre un écrasant 74% en faveur du natif de Drancy.

Selon ce sondage, qui n'a pas testé la popularité de Marine Le Pen face à ces diverses figures de la politique française, Jordan Bardella, lui serait préféré auprès des Français ainsi qu'auprès des sympathisants du RN, avec un écart de +7 points.

De son côté, le président des Républicains Bruno Retailleau recueillerait 8% des voix au premier tour si le candidat du bloc central était Edouard Philippe, et 10% si celui-ci était Gabriel Attal.