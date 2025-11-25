Qu'est-ce que l'article 50-1 qui permet au Parlement d'échanger avec le gouvernement sur «un sujet déterminé» ?

Le jeudi 20 novembre dernier, Sébastien Lecornu a accepté d’organiser un débat à l’Assemblée sur la lutte contre le narcotrafic. Un échange rendu possible par l’article 50-1 de la Constitution, qui permet au gouvernement de faire une déclaration et d’échanger avec les parlementaires sur «un sujet déterminé». Celui-ci pourrait d’ailleurs être utilisé à plusieurs reprises ces prochaines semaines.

Dans un Parlement fortement divisé, Sébastien Lecornu a réaffirmé, ce lundi depuis Matignon, sa volonté de permettre aux formations politiques de débattre. Le jeudi 20 novembre dernier, le Premier ministre a accepté d’avoir recours à l’article 50-1 de la Constitution afin d’organiser un échange, à la demande des députés socialistes, sur la lutte contre le narcotrafic.

Concrètement, cet article permet au gouvernement, «de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire» de faire «une déclaration sur un sujet déterminé». Cette prise de parole donne par la suite «lieu à un débat» et peut, parfois, «faire l’objet d’un vote», sans que celui-ci «engage la responsabilité» de l’exécutif.

Par ce souhait d’échanger avec les groupes représentés au Parlement, Sébastien Lecornu pourrait à nouveau avoir recours à cet article. Selon une information de nos confrères de Politico, le Premier ministre souhaiterait organiser, le 10 décembre prochain, un débat sur la Défense et les moyens à allouer aux forces armées.

Un article régulièrement actionné

Ces derniers mois, l’article 50-1 a été actionné à plusieurs reprises. Le 3 mars dernier, le gouvernement avait ainsi fait une déclaration devant l’Assemblée nationale portant sur la situation en Ukraine et en Europe. Celle-ci s’était suivie d’un débat, sans vote. L’exercice s’était poursuivi le lendemain au Sénat.

La question de la guerre en Ukraine et du soutien de la France a souvent été évoquée au Parlement, dès le début du conflit en février 2022. Cette même année, le gouvernement avait également pris le temps de revenir sur la situation sanitaire liée au Covid-19.

En mai dernier, François Bayrou, Premier ministre alors en poste, avait opposé une fin de non recevoir à une demande du groupe des députés écologistes d'organiser un débat au Parlement sur la situation à Gaza.

Le président du MoDem avait cependant appelé à les parlementaires à débattre, en avril dernier, sur «la souveraineté énergétique de la France», en application de l’article 50-1 de la Constitution. Les élus avaient alors regretté l’absence d’un vote en conclusion de ces échanges.