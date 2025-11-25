Religion : des sénateurs proposent l'interdiction du voile et du jeûne avant 16 ans

En réaction au sondage Ifop faisant état d'une intensification de la tentation islamiste chez les jeunes musulmans, la droite sénatoriale a proposé une série de mesures pour combattre «l'entrisme islamique», dans un rapport choc de 107 pages, dévoilé ce mardi.

L'islamisme dans le viseur des sénateurs Les Républicains (LR). Fruit d'un travail de six mois, la droite sénatoriale a dévoilé, ce mardi, dans les colonnes du Figaro, un rapport de 107 pages aux recommandations musclées pour lutter contre l'entrisme islamique et défendre la cohésion nationale.

Au total, dix-sept mesures composent le rapport Eustache-Brinio, du nom de la sénatrice LR du Val d'Oise qui a piloté le projet. Le groupe de 29 sénateurs souhaite «l’interdiction du voilement des fillettes et jeunes filles avant l’âge de 16 ans» dans l’espace public, mais aussi «l’interdiction du jeûne pour les moins de 16 ans».

Une mesure qui fait écho à la proposition de loi que devait initialement déposer le patron des LR à l'Assemblée nationale, Laurent Waquiez, visant à interdire le port du voile pour les mineures. «Je veux mettre un holà symbolique à la progression de l'islamisme», avait-il clamé lundi sur CNEWS, en réaction à un sondage Ifop selon lequel 44% des jeunes filles musulmanes de 15 à 24 ans portent aujourd’hui le voile, contre 16% en 2003.

Mariages forcés et signes religieux dans le sport

Dans le domaine éducatif, le groupe sénatorial de droite propose également d'interdire le port du voile pour les accompagnatrices scolaires et suggère de maintenir l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. Il propose aussi d’étendre cette exigence aux responsables publics, en suggérant l’interdiction des signes religieux ostentatoires pour les élus, notamment les maires.

Pour combattre l'islamisme dans le pays, les élus du palais du Luxembourg souhaitent aussi interdire les signes religieux dans toutes les disciplines sportives, renforcer la lutte contre les mariages forcés, tracer davantage les financements de mosquées et des associations religieuses ou encore rattacher la délivrance des visas au ministère de l'Intérieur.

«L’islamisme est un obstacle à notre cohésion nationale. Il constitue une idéologie qui vise la transformation de la société française selon des normes religieuses radicales, constituant ainsi un projet séparatiste systématique de long terme», a expliqué Jacqueline Eustache-Brinio.