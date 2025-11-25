«Tout va être fait pour ne voir ni Jordan Bardella, ni Marine Le Pen à l'Elysée», analyse Franck Tapiro

«Tout va être fait pour ne voir ni Jordan Bardella, ni Marine Le Pen à l'Elysée», a analysé Franck Tapiro, alors qu'un sondage indique que le président du RN serait le vainqueur de la présidentielle pour 2027. Le communicant a poursuivi en émettant des doutes : «On considère qu'il y aura un nouveau front républicain contre Jean-Luc Mélenchon. Moi je fais le pari inverse», a-t-il conclu.