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«Tout va être fait pour ne voir ni Jordan Bardella, ni Marine Le Pen à l'Elysée», analyse Franck Tapiro

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Tout va être fait pour ne voir ni Jordan Bardella, ni Marine Le Pen à l'Elysée», a analysé Franck Tapiro, alors qu'un sondage indique que le président du RN serait le vainqueur de la présidentielle pour 2027. Le communicant a poursuivi en émettant des doutes : «On considère qu'il y aura un nouveau front républicain contre Jean-Luc Mélenchon. Moi je fais le pari inverse», a-t-il conclu. 

Jordan BardellaMarine Le PenElyséetemps fort

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