Un agriculteur jugé pour tapage nocturne pour avoir nourri ses vaches «avant l'aube»

Un agriculteur de Lignières-en-Vimeu et Foucaucourt-Hors-Nesle (Somme) connaîtra sa sentence ce mardi au tribunal d’Amiens, accusé par une voisine d'avoir nourri ses bêtes pendant trois jours avant l'aube.

Olivier Berthe, agriculteur de 58 ans, sera fixé sur son sort ce mardi 25 novembre, poursuivi pour «bruit et tapage injurieux» après la plainte de l'une de ses voisines lui reprochant d'avoir nourri ses vaches avant l’aube durant trois jours.

Au tribunal d’Amiens, la plaignante, originaire du Val-d’Oise, mais installée à Lignières-en-Vimeu depuis une vingtaine d'années, a évoqué «des bruits de tracteur, très forts», l'ayant réveillé.

«Et il parle fort avec ses garçons. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui dorment ! Quand je me suis installée ici, ce n'était pas pareil, c'était tout petit, il n'y avait pas autant de bétail et de nuisances. Le jour où c'est arrivé, il ne m'a même pas prévenue qu'il allait faire un énorme truc comme ça», a-t-elle ajouté selon ICI Picardie.

Elle a dénoncé une situation qui perdure depuis plusieurs mois, nuisant à sa santé. «Ces bruits de tracteur, de raclage, je n'en pouvais plus. Ce jour-là, j’allais travailler, j'étais énervée, je me suis levée, habillée, je suis allée chez les gendarmes. Ça fait plus d'un an que je dors mal, mon médecin me donne des somnifères et tout le bastringue», a poursuivi la voisine.

De son côté, le prévenu a expliqué à la barre avoir prévu de récolter des betteraves ce jour-là, l'obligeant à nourrir ses bêtes plus tôt. «C'est un devoir quand on est éleveur. Je l’ai fait, à ses yeux, trop tôt. C'est un peu pousser loin, d'aller directement à la gendarmerie puis au tribunal pour des choses pareilles. Ils n'ont pas autre chose à faire ?», a-t-il déclaré, ajoutant que «sa voisine est de la région parisienne, et pense qu’il n’y a pas de bruit à la campagne. Mais la campagne, ce n’est pas le paradis sans bruit !».

Face à l'absence d'autres plaintes du voisinage, son avocat a dénoncé «une cabale». «Si l'agriculteur n'avait pas donné à manger de bonne heure à ses bovins avant d'aller s'occuper de ses betteraves, ils se seraient mis à hurler de faim plus tard dans la journée. Il a donc préservé ses voisins», a-t-il affirmé, estimant que la justice «est le dernier rempart à la bêtise dans cette affaire».

«J'ai vraiment l'impression d'une pièce de théâtre»

«Le monde agricole vous regarde : est-ce que tribunal de police va condamner tous les agriculteurs picards qui auront l'audace de démarrer leur tracteur à 6h ?», a ajouté l'avocat, qui a demandé la relaxe de son client, tandis que le ministère public a requis une amende de 68 euros.

La sanction a été qualifiée d'«abusive» par le président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) de la Somme, Denis Bully, qui faisait partie de la trentaine d'agriculteurs rassemblés en octobre dernier devant le tribunal, en soutien à l'éleveur.

«J'ai vraiment l'impression d'une pièce de théâtre, d'un mauvais vaudeville [...] Je suis allé chez monsieur Berthe, il n'y a pas de bruit excessif. Je me demande quel message on veut faire passer ? Parce que cela peut décourager les vocations, le fils de l'éleveur était présent à l'audience. C’est effrayant, le fait de réaliser que son métier d’agriculteur peut être à ce point menacé. J’attends vivement le délibéré», a-t-il affirmé auprès de nos confrères.

La plaignante, qui compte déposer une nouvelle plainte pour menaces contre la femme d'Olivier Berthe, lancera une procédure sanitaire afin de faire constater les conséquences des nuisances sur sa santé. En outre, elle a signalé des risques pour la sécurité, affirmant que certains taurillons de l'éleveur se seraient déjà introduits dans son jardin, à proximité de ses petits-enfants. Elle a indiqué qu'elle envisageait de déménager, sa maison ayant été mise en vente.