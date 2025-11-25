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Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'institut national de météorologie a placé trois départements en vigilance jaune pour vents violents, ce mardi 25 novembre.

Des bourrasques importantes attendues. Dans le sud-ouest de la France et sur l'Île de Beauté, de fortes rafales de vent pourraient être enregistrées ce mardi 25 novembre. Météo-France a ainsi émis une alerte jaune pour trois départements.

Plus précisément, cette vigilance concerne : les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Corse.

© Météo-France

D'après les météorologues, les vents les plus puissants souffleront dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 novembre, entre minuit et 3h. Le lendemain, de nouvelles bourrasques sont attendues entre midi et 18h. L'après-midi, des vents d'une vitesse de 85 km/h sont notamment annoncés à Biarritz.

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En outre, cette journée du mardi 25 novembre sera également marquée par des alertes de pluie-inondation, d'orages, de neige-verglas, de crues et d'avalanches.

vigilance météoFranceVent

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