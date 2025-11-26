Automobile : le bonus écologique sera augmenté jusqu'à 5.700 euros en 2026, annonce le gouvernement

Le bonus écologique sera maintenu en 2026 et porté jusqu’à 5.700 euros pour l’achat d’un véhicule électrique produit en Europe. Roland Lescure, ministre de l’Économie, a confirmé mercredi cette information.

Un coup de pouce maintenu et plus généreux. Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a annoncé mercredi que le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique serait maintenu en 2026 et augmenté jusqu'à 5.700 euros.

«Je veux qu'on continue à soutenir la voiture électrique», a déclaré Roland Lescure sur France Inter. «On prolonge le bonus automobile l'année prochaine. Il sera même augmenté : si vous achetez un véhicule électrique fait en France, fait en Europe, vous avez jusqu'à 5.700 euros de primes».

«Aujourd'hui, le véhicule électrique le plus vendu en France, c'est une Renault 5 faite à Douai. Soyons-en fiers et continuons à accompagner ce qu'on appelle l'électrification des usages, de manière à ce qu'on continue à investir dans l'électricité décarbonée, pas chère et faite en France», a-t-il ajouté.

Une aide de 4.200 euros pour les ménages les plus fragiles

Après de fortes baisses ces dernières années, et surtout la suppression de la prime à la casse, le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique avait été revalorisé le 1er juillet, de 200 à 1.200 euros selon les tranches de revenus, pour atteindre une aide de l'ordre de 4.200 euros pour les ménages les moins riches.

En septembre, le gouvernement avait annoncé une «prime complémentaire exceptionnelle» de 1.000 euros à partir du 1er octobre pour l'achat d'une voiture électrique équipée d'une batterie européenne, afin de «soutenir l'achat de véhicules électriques par les ménages et la transition de la filière automobile en Europe».

Cette prime s'ajoute au bonus écologique en vigueur depuis le 1er juillet.