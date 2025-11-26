Budget de la Sécu : le texte de retour à l’Assemblée après l’échec des discussions en commission mixte paritaire

Les députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire ont échoué mercredi soir à s'accorder sur le projet de budget de la Sécurité sociale et la question centrale de la «suspension» de la réforme des retraites, selon des sources parlementaires.

Le faux suspense n'aura pas duré : sénateurs et députés ont promptement acté mercredi leurs divergences sur le budget de la Sécurité sociale, renvoyant à l'Assemblée nationale le texte du gouvernement avant une semaine cruciale pour son avenir.

Aucune version de compromis de ce projet de loi, l'un des deux budgets actuellement à l'examen au Parlement, n'a pu être trouvée.

«Suspendre» ou maintenir la réforme des retraites, geler ou revaloriser les minima sociaux et les pensions de retraites... autant de sujets sur lesquels le Sénat, dominé par la droite et le centre, et l'Assemblée nationale tripartite tiennent des positions si éloignées qu'elles en deviennent orthogonales.

Après que le Sénat a adopté avec 196 voix contre 119 sa propre copie, sept députés et sept sénateurs ont acté en moins d'une heure mercredi leurs désaccords. «Il ne s'agissait que de la première lecture», a tempéré le rapporteur du texte à l'Assemblée Thibault Bazin (LR), qui entrevoit «une voie de passage» en nouvelle lecture.

Des débats programmés jusqu’au 7 décembre

La version sénatoriale du budget de la Sécu va être réécrite à l'Assemblée, samedi en commission et surtout à partir de mardi dans l'hémicycle, lors d'une semaine décisive (les débats sont programmés jusqu'au 7 décembre).

Pour avoir une chance, la copie devra déjà être acceptable pour les socialistes, qui ont fait le pari de la non-censure du gouvernement de Sébastien Lecornu, en échange notamment d'une «suspension» de la réforme des retraites.

Certains, dans le camp gouvernemental, espèrent que les socialistes iront jusqu'à voter pour le budget de la Sécu plutôt que de s'abstenir et d'escompter que suffisamment de députés écologistes et communistes fassent de même pour franchir le cap.

Car le vote peut être très serré si les Insoumis et le Rassemblement national votent contre en nouvelle lecture. Le vote des socialistes, même favorable, ne suffirait peut-être pas si les députés Horizons et Les Républicains, échaudés par les concessions au PS, s'abstiennent ou votent contre.

D'autres parlementaires imaginent le gouvernement revenir sur sa décision et utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte sans vote, estimant qu'il sera plus facile au PS de ne pas censurer l'exécutif que de voter son texte.

Le cap des 20 milliards d’euros de déficit de la Sécu

Sur le fond, la «suspension» de la réforme des retraites, retoquée par les sénateurs, devrait notamment être réintégrée à l'Assemblée.

La gauche espère aussi rétablir une hausse d'une partie de la CSG prélevée spécifiquement sur les revenus du capital, mesure qui devait rapporter 2,8 milliards d'euros en 2026, alors le PS compte en partie dessus pour compenser la suppression de mesures d'économies irritantes du gouvernement.

A l'instar d'une surtaxe sur les mutuelles, et surtout de l'«année blanche», un gel des minima sociaux et des pensions de retraites, habituellement indexées sur l'inflation. Une mesure efficace (3,6 milliards d'euros d'économies en 2026) mais hautement inflammable.

Sur le plan comptable, le gouvernement espère ramener le déficit de la Sécu à 20 milliards d'euros maximum (contre 24 milliards dans la copie de l'Assemblée, et 17,6 dans celle du Sénat selon ses calculs).

Un appel à la grève des médecins libéraux le 5 janvier

Autre signe d'un débat très sensible aussi en dehors du Parlement, les syndicats de médecins libéraux ont appelé à la grève à partir du 5 janvier.

L'absence d'un budget de la Sécu «conduira inexorablement à un déficit de 29 milliards d'euros, posant les termes d'une crise de trésorerie majeure», a affirmé le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou devant les sénateurs.

Sur un plan politique, l'exécutif espère surtout qu'une adoption ferait souffler un vent positif sur le budget de l'État, encore plus difficile à faire passer.