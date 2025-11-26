Compiègne : un ancien adjoint au maire condamné pour avoir dépensé 12.000 euros avec le téléphone de la mairie

Un ancien adjoint au maire de la mairie de Compiègne, Oumar Ba, a été condamné ce mardi pour détournement de fonds publics après avoir dépensé plus de 12.000 euros avec son téléphone professionnel lors de déplacements en Afrique.

Une facture salée. L'ancien adjoint au maire de Compiègne, Oumar Ba, a comparu devant le tribunal judiciaire de Compiègne ce mardi. Il a été condamné à 2.400 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Il lui est reproché d'avoir utilisé son téléphone professionnel sur le continent africain, laissant ainsi une facture téléphonique exorbitante derrière lui : plus de 12.000 euros, rapporte Oise Hebdo.

Un scandale qui avait poussé Oumar Ba à démissionner de son poste au sein du Conseil Municipal et du Conseil d’Agglomération en mai 2025. Devant la justice, l'homme a expliqué qu'il n'avait «pas d'info sur le prix de ces consommations», avant d'exprimer des regrets : «Si j’avais su, je n’aurais pas fait ces dépenses».

la mairie de Compiègne soutien oumar ba

«Je ne l’ai vu que trop tard. J’étais au Sénégal auprès de ma mère malade et âgée. Je recevais des appels en tant qu’élu de la ville pour les affaires courantes. J’étais en charge du quartier du Clos-des-Roses, un quartier difficile. Je faisais mon travail», a-t-il ajouté devant le tribunal de Compiègne.

De son côté, la ville de Compiègne a pris la défense d'Oumar Ba puisque le maire Philippe Marini estime que son ancien adjoint est de bonne foi. Il a expliqué que la note de plus de 12.000 euros a été entièrement remboursée par Oumar Ba et que par conséquent, la commune n'avait pas subi le moindre préjudice.

Une version qui ne convainc pas à Anticor, l'association anticorruption qui a porté l'affaire devant la justice. Selon le juriste de l'association, Clarence Bathia, Oumar Ba est confus dans ses explications «mais il savait très bien ce qu’il faisait» et selon lui «le remboursement ne supprime pas le délit».

Le tribunal de Compiègne a donc penché du côté de l'accusation dans ce procès, condamnant également Oumar Ba à verser 700 euros d’indemnités à Anticor et 100 euros au titre des frais d’avocat.