Cotransportage : comment des particuliers s’improvisent livreurs pour arrondir leurs fins de mois

Depuis quelques mois, une nouvelle pratique se développe en France. Le cotransportage, un service de livraison à domicile entre particuliers, séduit de plus en plus de consommateurs comme de livreurs.

C'est un phénomène qui entend pallier le manque de bras. Alors que le marché de la livraison de colis poursuit son ascension, la solution du cotransportage se développe comme un soutien crédible. Deux entreprises dominent le secteur et attirent de nouveaux adeptes : Shopopop, créée en 2015, et Tut Tut, fondée en 2021. La première revendique 1,5 million d’utilisateurs et 15 millions de livraisons sur l’année 2025, soit une augmentation de 50% par rapport à 2024. Elle couvre 27.000 villes en France. La seconde compte 400.000 clients et 550.000 livraisons chaque mois.

Le principe du cotransportage peut s’apparenter à du covoiturage. Mais au lieu de transporter une personne d’un point à un autre, on transporte les achats depuis le magasin jusqu'au domicile d'un client.

Du côté du consommateur, il a accès à plusieurs milliers de commerçants partenaires de la plate-forme. Au moment de choisir le mode de livraison, il peut demander à se faire livrer par un particulier.

Chez Shopopop, les prix de chaque livraison sont compris entre 5 et 9 euros, mais sur Tut Tut cela peut monter jusqu’à 25 euros, selon la taille du colis et la distance à parcourir. Un moyen d’arrondir ses fins de mois pour les livreurs.

Les plates-formes affirment que les consommateurs paient les frais qui ont été fixés par les distributeurs, sans se servir avec une commission au passage.

L’aspect financier porte à confusion dans les entreprises de cotransportage. Les rémunérations sont considérées comme des pourboires et non des salaires, donc sans charges sociales.

La question se pose alors du droit du travail, puisque le domaine se trouve dans une zone grise légalement. L’an dernier, le conseil des prud’hommes d’Evry a condamné Shopopop pour travail dissimulé. L'activité d'une livreuse a dû être requalifiée en CDI. La plate-forme a finalement gagné en appel.