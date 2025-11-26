Crues : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

A l’heure où les précipitations se poursuivent dans plusieurs endroits de l’Hexagone, Météo-France a placé en vigilance jaune 16 départements pour un risque de crues concernant la journée du mercredi 26 novembre.

Des cours d'eau bien chargés. Alors que les conditions météorologiques restent perturbées dans une majeure partie de la France en ce début de semaine, les pluies continuent de tomber sur l'ensemble du territoire.

Raison pour laquelle Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune pour un risque de crues pour la journée de mercredi.

Sont concernés : l’Ain, l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Côte-d’Or, la Dordogne, le Doubs, l’Isère, le Jura, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, le Rhône, la Saône-et-Loire et l’Yonne

Dans ces départements, «des débordements localisés sont en cours et continuent tout au long de la journée», peut-on lire sur le site gouvernemental Vigicrues.

Météo-France préconise par conséquent la prudence pour les départements concernés.