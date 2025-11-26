Agressé en plein centre de ville de Marseille par trois individus alors qu'il promenait son chien derrière l'Hôtel de Ville de Marseille, un homme de 53 ans a subi plusieurs blessures. Le frère de la victime a témoigné sur CNEWS ce mercredi 26 novembre. «On se demande ce qui leur a pris d’agresser un homme de 53 ans qui promenait simplement son chien, c'est aberrant», a-t-il réagi. Et de préciser : «Ils se sont acharnés sur lui avec des coups de pieds dans la tête».
«Ils se sont acharnés sur lui avec des coups de pieds dans la tête», témoigne le frère de l'homme agressé dans le centre-ville de Marseille
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le