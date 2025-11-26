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«Ils se sont acharnés sur lui avec des coups de pieds dans la tête», témoigne le frère de l'homme agressé dans le centre-ville de Marseille

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Agressé en plein centre de ville de Marseille par trois individus alors qu'il promenait son chien derrière l'Hôtel de Ville de Marseille, un homme de 53 ans a subi plusieurs blessures. Le frère de la victime a témoigné sur CNEWS ce mercredi 26 novembre. «On se demande ce qui leur a pris d’agresser un homme de 53 ans qui promenait simplement son chien, c'est aberrant», a-t-il réagi. Et de préciser : «Ils se sont acharnés sur lui avec des coups de pieds dans la tête».

MarseilleChienAgression

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