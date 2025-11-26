«La France n'offre plus aucune sécurité» : un bijoutier d'Antibes excédé après avoir subi plusieurs cambriolages

A Antibes, un homme a tenté de cambrioler une bijouterie dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 novembre. Le propriétaire du commerce a fait part de sa colère et a dénoncé, selon lui, un laxisme judiciaire vis-à-vis des malfaiteurs.

Des braquages à répétition et un commerçant excédé. À Antibes (Alpes-Maritimes), un bijoutier a été victime d'un troisième braquage, dimanche dernier. Un individu a en effet pénétré par effraction au sein de la bijouterie de Michel Unik.

Même s'il n'a pas pu voler le moindre produit en raison du déclenchement d'un brouillard anti-cambriolage, comme le montrent les images des caméras de surveillance, la situation excède le propriétaire de la boutique.

«Les policiers n'ont pas les moyens d'intervenir. Ils en ont ras-le-bol. Ils sont payés à coup de lance-pierre. Ils ne sont pas assez nombreux», a-t-il avancé à notre micro.

«Que dois-je faire ? Attendre qu'on me mette une balle dans la tête ?»

«Quand j'étais avec eux, cette soirée (de dimanche), entre 22h30 et plus tard dans la nuit, j'entendais leur talkie-walkie sonner sans arrêt, accompagné d'une voix qui disait : "tentative de cambriolage", "cambriolage à telle rue", "boulangerie attaquée". Ça ne s'arrête jamais», a-t-il poursuivi.

Cette situation d'insécurité touche d'autant plus le bijoutier qu'il a tragiquement perdu son frère jumeau, il y a 14 ans, touché mortellement par balle alors que sa boutique située à Cannes.

«La France ne me donne aucune sécurité aujourd'hui», a déploré une nouvelle fois Michel Unik. «Dans ce pays, on laisse aux gens la capacité de faire n'importe quoi. Que dois-je faire ? Attendre qu'on me mette une balle dans la tête ?»

L'année dernière, en France, plus de 180 cambriolages visaient chaque jour des locaux industriels, commerciaux ou financiers.