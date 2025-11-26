Marché de Noël de Strasbourg : drones, contrôles, sens uniques… Quel dispositif de sécurité pour l’événement qui attend plus de 3,5 millions de personnes ?

Ce mercredi, la ville de Strasbourg inaugure son véritable aimant touristique : le marché de Noël. Alors que l’affluence promet d’être importante, un dispositif de sécurité «fort et éprouvé» a été mis en place afin de permettre le bon déroulement des festivités.

Une période attendue par des millions de Français. A l’approche des fêtes de fin d’année, la ville de Strasbourg (Bas-Rhin) inaugure ce mercredi son fameux marché de Noël. Il y a un an, soit en 2024, l’édition avait accueilli plus de 3,4 millions de visiteurs.

«Pour cette édition 2025, afin de faire face à une affluence possiblement encore plus importante, j’ai souhaité la mise en place d’un dispositif fort et éprouvé, permettant le bon déroulé des festivités et assurant la sécurité des visiteurs et des exposants», a indiqué Jacque Witkowski, préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin.

Ainsi, et à l’heure où la ville de Strasbourg a déjà été victime d'un attentat islamiste en 2018 lors de cette même occasion, ce véritable aimant touristique alsacien est placé, cette année encore, sous haute sécurité au moment où la menace terroriste demeure persistante.

De ce fait, le préfet de ce département alsacien a fait savoir que «les forces de sécurité seront mobilisées quotidiennement sur l’ensemble de la Grande-Île, avec des patrouilles pédestres pour garantir un quadrillage fin de l’hypercentre et des contrôles aux entrées et au sein du marché de Noël».

Au moins 1.000 personnes mobilisées chaque jour pour la sécurisation du marché de Noël de Strasbourg

Dans le détail, le département va mobiliser jusqu’à 1.000 personnes chaque jour pour assurer la sécurisation de l’événement, incluant des centaines de CRS, gendarmes mobiles, policiers nationaux et militaires de l’opération Sentinelle, des sapeurs-pompiers, des policiers municipaux et des bénévoles de la Croix-Rouge.

Le dispositif de sécurité, déployé durant l’édition 2024, sera également reconduit cette année, comprenant des patrouilles pédestres, une interdiction d’accès aux véhicules, un contrôle aux points d’accès et des fouilles systématiques des objets volumineux par toutes les personnes accédant à la Grande-île.

S’ajoutent à cela la mise en œuvre d’un dispositif spécifique de lutte contre les vols à la tire par la police nationale et les contrôles aléatoires des piétons et cyclistes aux points d’accès et à l’intérieur du périmètre du marché.

Le préfet du Bas-Rhin a fait savoir que des drones seront déployés par la police nationale, et ce pour permettre «une fois encore, d’assurer une bonne coordination entre l’ensemble des forces de sécurité».

Un dispositif renforcé en cas de forte affluence

A noter également que certains arrêts de tramway se trouvant à l’intérieur de la Grande-Île ne seront pas desservis tandis que l’accès à la Cathédrale de Strasbourg sera modifié pendant toute la période du marché de Noël.

«Lors des pics d’affluence la gestion optimisée des flux de visiteurs permettra de garantir la sécurité et la fluidité des déplacements au sein de cet événement d’ampleur», a expliqué Jacques Witkowski.

Cela inclut, par exemple, la fermeture temporaire de l’arrêt de tram «Homme de Fer», l’instauration d’un sens de circulation unique dans certaines rues, notamment la rue Mercière, ainsi que la fermeture de certains ponts piétons dans le but de faciliter l’écoulement des flux sortants.

Il est utile de rappeler que le marché de Noël de Strasbourg sera ouvert ce mercredi de 14h à 21h. Ensuite, du 27 novembre au 23 décembre, il sera ouvert de 11h30 à 21h. Enfin, mercredi 24 décembre, il fermera ses portes à 18h.