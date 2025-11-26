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Neige-verglas : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé quatorze départements de l’est du pays en vigilance jaune neige-verglas pour la journée de ce mercredi 26 novembre.

Prudence sur la route. Quatorze départements sont soumis à une vigilance jaune neige-verglas de Météo-France pour la journée de ce mercredi 26 novembre.

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Haute-Corse, la Creuse, la Drôme, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Savoie, la Haute-Savoie et le Tarn.

© Météo-France

L'agence météorologique prévoit des chutes de neige et de la pluie verglaçante sur l'ensemble de ces territoires. 

Sur le même sujet Météo : froid persistant, averses... Quel temps fera-t-il cette semaine ? Lire

En parallèle, Météo-France a placé seize départements en vigilance jaune crues, dix pour avalanches et trois pour vents violents. 

 

Météo-Francevigilance météoneigeverglas

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