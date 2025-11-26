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Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé un département en vigilance jaune pour des risques d’orages au cours de la journée du mercredi 26 novembre. La prudence est recommandée.

Le ciel risque de gronder ce mercredi sur l’Île de Beauté. Après un week-end de grand froid, le mercure a grimpé en ce début de semaine, notamment dans le sud de la France, occasionnant l’apparition de quelques orages. 

Météo-France a ainsi placé un département en vigilance jaune «orages» pour la journée du mercredi 26 novembre. Le seul département concerné est la Haute-Corse. 

Météo-France

«En Corse, les pluies seront fréquentes sur l'ouest et le relief, en particulier le matin. L’orage grondera dans l’après-midi avec un vent d'ouest atteignant 70 à 90 km/h», précise Météo-France.

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Selon les prévisionnistes, la vigilance sera principalement effective entre midi et minuit.

vigilance météooragesIntempéries

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