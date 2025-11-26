«Perdu par le GPS» : il dépasse la police à vélo sur l’autoroute à plus de 90 Km/h sur un modèle trafiqué, il est immédiatement arrêté

Un adolescent de 16 ans circulant à plus de 90km/h sur une autoroute avec un vélo trafiqué a été interpellé à Marseille (Provence-Alpes-Côtes d'Azur), après avoir dépassé les forces de l'ordre, le samedi 22 novembre.

Une scène surréaliste s'est produite à la sortie de Marseille (Provence-Alpes-Côtes d'Azur), le samedi 22 novembre, lorsque les motards de la CRS autoroutière ont été doublés sur l'A50 par un adolescent de 16 ans qui circulait à plus de 90km/h... à vélo et sans casque.

Peu après 13h30, alors que les agents verbalisaient un automobiliste pour excès de vitesse en direction de Toulon, le jeune homme, sans casque, les a dépassés à l’approche de Saint-Menet, dans le 11e arrondissement.

Après un moment de stupéfaction, l’un des policiers s’est lancé à sa poursuite. En arrivant à sa hauteur, il a constaté que le conducteur roulait, comme lui, à 91 km/h.

jusqu'à un an de prison

Une fois intercepté, le jeune homme a prétendu que son VTT, dépourvu de pédales, n’était équipé que d’un moteur électrique de 250W, puissance maximale autorisée en France. Originaire de la cité phocéenne, il a également assuré avoir été «perdu par le GPS».

Cependant, les autorités ont rapidement découvert que l'engin largement trafiqué était en réalité propulsé par un moteur électrique de 5.000 Watts et doté d’un compteur électronique de moto. En examinant la mémoire du mécanisme, les CRS ont même relevé une vitesse maximale de 121 km/h.

Trop jeune pour avoir un permis et échappant à une verbalisation pour excès de vitesse, l’adolescent a néanmoins été poursuivi pour conduite sur autoroute et défaut de casque. Son «vélo» a également été saisi. Il risque jusqu'à un an de prison et 30.000 euros d'amende.