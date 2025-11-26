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Permission de sortie délivrée à un narcotrafiquant : Gérald Darmanin annonce déposer un texte pour changer la loi

Le ministre est revenu sur la permission de sortie survenue en début de semaine. [©Thibaud MORITZ / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé mercredi vouloir «changer la loi», en déposant un texte, après la permission de sortie accordée à un narcotrafiquant détenu à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais). 

Durcir le ton. Déjà annoncé ce dimanche, Gérald Darmanin a confirmé ce mercredi vouloir déposer un texte en janvier pour réformer le régime des permissions pour les narcotrafiquants emprisonnés. 

Revenant sur la polémique entourant l'autorisation de sortie accordée à un narcotrafiquant détenu à la prison de Vendin-le-Vieil, le ministre de la Justice a dit comprendre l'incompréhension des Français. 

«Je suis comme tous les Français mais il y a eu une décision de justice, je la respecte. C’est l’Etat de droit, le juge est indépendant malgré l’avis du parquet, l’avis du chef d’établissement», a-t-il rappelé. 

Toutefois, s'il respecte la décision de justice, Gérald Darmanin entend bien changer la loi. «Je la changerai en janvier prochain comme on l’a fait pour le terrorisme. On ne peut pas faire d’aménagement pour les terroristes, il faut faire la même chose pour les narcotrafiquants», a-t-il expliqué.

Sur le même sujet Permission de sortie accordée à un narcotrafiquant : parrain de la drogue dans le 93, évadé de prison en 2014... ce que l'on sait de Ouaihid Ben Faïza Lire

«En l’occurrence, ce monsieur sort en 2029. Un entretien d’embauche maintenant pour 2029, ça paraît un peu loin et puis les narcotrafiquants, ce ne sont pas des détenus comme les autres», a poursuivi le garde des Sceaux, reprenant l’exemple de Vendin-le-Veil.

«Je veux appliquer au narcobanditisme, la législation que nous avons contre le terrorisme et qui a fonctionné. Nous voulons en effet que lorsqu’on est dans des prisons de haute sécurité, on ne puisse pas, sauf exceptions, avoir de permission de sortie», a-t-il conclu.

PolitiqueGérald DarmaninnarcotraficJustice

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