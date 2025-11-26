Salon de l'agriculture 2026 : tout savoir sur Biguine, la vache égérie de l’événement

Le Salon international de l’Agriculture a dévoilé, ce mercredi 26 novembre, sa vache égérie pour l’édition 2026. Il s’agit de Biguine, une vache brahmane, de race frugale et aux racines indiennes.

Son nom est désormais connu. Comme chaque année, le Salon international de l’Agriculture a dévoilé, ce mercredi 26 novembre, sa vache égérie pour l’édition 2026 de l’événement qui se déroulera du 21 février au 1er mars à Paris Exo – Porte de Versailles.

Et pour cette année, l’événement va mettre à l’honneur la race Brahman avec la vache Biguine. Cette dernière, née en 2019 dans l’exploitation d’élevage du Galion sur la commune de Trinité, vient tout droit de la Martinique.

🐮 Révélation officielle de la Vache Égérie du #SIA2026 !



Après des semaines d’attente, André Prosper, éleveur en Martinique, nous présente Biguine, une Brahman résiliente, élégante et parfaitement adaptée aux climats chauds.



📆 RDV du 21/02 au 1/03 2026 💚@ceneca_officielpic.twitter.com/k9PyiXJe9E — Salon International de l'Agriculture (@Salondelagri) November 26, 2025

«Digne descendante du zébu indien, elle illustre parfaitement les attributs de la race Brahman : une robe blanche, au reflet gris argenté, des cornes longues, une bosse sur ses épaules, une peau très lâche au niveau de son cou (que l’on appelle fanon), de grandes oreilles pendantes et un mufle noir. Au sein de son cheptel, elle ne laisse personne indifférent avec son élégance naturelle, ses magnifiques cornes posées au sommet de sa tête et son regard perçant, souligné de noir», explique le Salon de l’Agriculture dans son communiqué.

Le nom de la vache égérie 2026 vient d’une danse créole très expressive. Car en effet, «Biguine» est une danse antillaise pleine de vivacité et de grâce. L’élève de Biguine, André Prosper, est revenu d’ailleurs sur sa première rencontre avec la star du SIA 2026.

«Elle s’est avancée vers moi, on aurait dit qu’elle faisait des pointes. D’où son nom «Biguine», qui est une danse créole très expressive et pleine de tendresse !», a-t-il dit, décrivant une vache «joyeuse» qui «respire le bonheur».

Au salon, Biguine sera accompagnée de 4 vaches de race Brahman. Celle-ci est très présente dans le monde. Sur le territoire européen, elle est présente notamment en Guyane et en Martinique. «Il y a plus de 45.000 bovins inscrits au Livre Généalogique de la Race à ce jour», indique le SIA dans son communiqué, précisant qu’une vache Brahman «peut avoir des veaux jusqu’à l’âge de 15 ans».