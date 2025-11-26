Sondage : 67% des Français souhaitent une élection présidentielle anticipée

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS publié ce mercredi 26 novembre, 67% des Français souhaitent qu’une élection présidentielle anticipée soit organisée avant l’échéance du mandat d’Emmanuel Macron en 2027.

Une majorité encore présente. 67% des Français se disent en faveur d’une présidentielle anticipée selon un sondage de l’Institut CSA dévoilé à l'occasion de l’émission de CNEWS «La France en Face», ce mercredi soir à 21h, avec pour invité, l’ancien Premier ministre Gabriel Attal.

Il est à noter que la propension de Français en faveur de cette présidentielle anticipée est en léger recul par rapport au mois d’octobre dernier. En effet, à cette époque, 68% des sondés avaient adhéré à cette proposition.

Dans le détail, les femmes sont 70% à souhaiter cette course à l’Élysée anticipée, soit 7 points de plus que leurs homologues masculins (63%).

L’étude met également en avant une adhésion de moins en moins forte en fonction de l’âge des sondés. Ainsi, les 18-24 ans sont 83% à vouloir une élection présidentielle avant 2027, contre 72% pour les 35-49 ans, 60% pour les 50 ans et plus et 57% pour les 65 ans et plus.

Les extrêmes en faveur d’une nouvelle élection

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les résultats montrent que 65% des CSP+ et des inactifs sont en faveur de cette élection présidentielle anticipée contre 71% des CSP-.

Sur le volet politique, les sondés les plus proches de l’extrême gauche et de l’extrême droite sont ceux qui valident le plus la tenue d’une élection présidentielle anticipée avant l’échéance de 2027. Ils sont respectivement 79% pour la France insoumise et 93% pour le Rassemblement national.

Viennent ensuite les sondés proches du Parti socialiste (58%), ceux des Républicains (54%) et ceux des Ecologistes (52%).

Enfin, s’ils sont très minoritaires, les proches du parti présidentiel Renaissance sont tout de même 18% à souhaiter une nouvelle course à l’Élysée.