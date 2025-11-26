Sondage : 69% des Français veulent l'interdiction du port du voile dans l'espace public

Selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du dimanche, publié ce mercredi, 69% des Français souhaitent l’interdiction du port du voile islamique dans l’espace public. Un chiffre en nette augmentation.

Un avis clair et tranché. Un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du dimanche, révèle ce mercredi que 69% des Français veulent une interdiction du port du voile dans l’espace public.

Un sujet auquel sera sans doute amené à répondre Gabriel Attal, Président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, invité de la nouvelle émission de CNEWS «La France en face», ce mercredi à 21h.

Ce souhait d’une interdiction est en hausse de 8 points par rapport à un sondage identique publié en novembre 2022.

Pour rappel, la loi du 11 octobre 2010 interdit la «dissimulation du visage dans l’espace public». Celle-ci ne concerne ainsi pas le voile.

Dans le détail, 71% des femmes et 66% des hommes sont favorables à l'absence du voile dans des espaces tels que la rue, les parcs et les lieux publics. Du côté de l’âge des personnes sondées, les 65 ans et plus sont les plus nombreux à souhaiter cette interdiction (79%), devant les 50 ans et plus (74%) et les 50-64 ans (68%).

En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles, les inactifs sont davantage pour cette interdiction du voile dans l’espace public, à hauteur de 73%. Soit 6 points de plus que les CSP-, qui représentent les Français les moins favorisés (67%), et 8 de plus que les CSP+ (65%).

Un clivage politique très marqué

Si on se penche sur les affinités politiques des personnes interrogées, les Français proches des idées du Rassemblement national sont massivement pour l’interdiction du voile dans l’espace public (82%), très légèrement devant les Républicains (80%). Du côté de la majorité présidentielle, ils sont 67% à vouloir cette interdiction, et 65% pour le parti Renaissance, présidé par son secrétaire général Gabriel Attal.

A contrario, une partie des électeurs de gauche sont opposés à un durcissement de la loi sur le voile dans l’espace public. En effet, 65% des électeurs des Ecologistes et 56% des Insoumis ont répondu «non» à la question posée par CSA. Seuls les socialistes sont pour cette interdiction du voile dans l’espace public (57% de pour).

Le voile dans le viseur de certains élus

Le port du voile dans l’espace public est particulièrement ciblé par de nombreux élus, notamment à droite. Ce lundi, le président des députés LR Laurent Wauquiez a déposé une proposition de loi visant à interdire le port du voile pour les mineurs dans l’espace public. L’élu de Haute-Loire s’est entre autres appuyé sur l’étude Ifop, publiée la semaine dernière, qui révèle que 44% des jeunes filles musulmanes de 15 à 24 ans portent aujourd’hui le voile, contre 16% en 2003.

Mais aussi sur le rapport du ministère de l’Intérieur de mai dernier, sur les Frères musulmans. Celui-ci décrit «une augmentation massive» des petites filles voilées. Ce mardi, les sénateurs LR ont, quant à eux, déposé une proposition de loi visant à interdire le voile avant 16 ans, se fondant «sur une approche de protection de l’enfance».

* Sondage réalisé entre les 24 et 25 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.