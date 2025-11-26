Sondage : 72% des Français souhaitent mobiliser l'armée pour lutter contre le narcotrafic dans les quartiers difficiles

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce mercredi 26 novembre, 72% des Français estiment qu’il faut faire appel à l’armée pour lutter contre le narcotrafic dans les quartiers difficiles.

«Le combat ne fait que de commencer». C’est avec ces mots que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a qualifié «la guerre» menée contre le narcotrafic, en marge d’une réunion spéciale convoquée par le président de la République, Emmanuel Macron, mardi 18 novembre, après les règlements de comptes sur fond de trafic de drogue survenus ces derniers jours, en particulier à Marseille.

La mort récente de Mehdi Kessaci, à Marseille justement, est venue rappeler de façon brutale cette réalité. Samedi 22 novembre, une foule de Marseillais, soutenus par une kyrielle de politiques, a rendu un hommage poignant au frère du militant écologiste Amine Kessaci, sa famille appelant à «prendre la mesure» de «ce monstre» du narcotrafic «qui s'est infiltré partout» et leur a enlevé un 2e fils.

À la question : «Faut-il faire appel à l’armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles ?», un sondage * CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié à l’occasion de la diffusion, ce mercredi 26 novembre à 21h, de la nouvelle émission de CNEWS «La France en face», animée par Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari avec pour invité Gabriel Attal, révèle que 72% des sondés ont répondu favorablement.

La droite unanime, la gauche plus nuancée

Dans le détail, les femmes interrogées (79%) ont davantage exprimé que les hommes (64%) leur volonté de voir l’armée intervenir dans les quartiers difficiles. De légères divergences existent aussi en fonction des classes d’âge. Si les 18-24 ans sont majoritairement convaincus par la nécessité d’une telle mesure (83%), les 65 ans et plus ne sont «que 69%» à juger qu’il s’agit d’une solution efficace. Concernant les catégories socioprofessionnelles des sondés, les réponses sont unanimes : 66% d’avis favorables chez les CSP+, 77% chez les CSP- et 72% chez les inactifs.

Pas de consensus en revanche en ce qui concerne les affinités politiques des personnes sondées. Si les sympathisants de droite (73%) et de droite nationale (88%) ont majoritairement exprimé leur désir de faire appel à l’armée dans les quartiers, les sondés qui se revendiquent proches de la gauche sont plus nuancés. Les sympathisants de LFI sont ceux qui ont exprimé l’avis le plus favorable (69%) contre seulement 58% pour le PS et 44% pour Les Écologistes. Du côté de la majorité présidentielle, cette idée a été validée par 57% des personnes interrogées.

Une «priorité» du gouvernement

Alors que le gouvernement a érigé la lutte contre le narcotrafic en «priorité nationale» après les règlements de comptes survenus ces derniers jours, notamment à Marseille, l’idée de mobiliser des militaires français dans les quartiers sensibles est revenue au coeur du débat public. Plusieurs élus, à l’image de Karl Olive (EPR) ou encore de Christian Estrosi (LR), ont ainsi réclamé le déploiement de la force Sentinelle pour «rétablir le calme», «assurer la protection des citoyens» et permettre aux forces de l'ordre de travailler sereinement.

«Le rôle de l'armée s'inscrit dans la défense du territoire, dans la projection, la dissuasion et la prévention. De plus, la force Sentinelle n'est pas en capacité d'intervenir de sa propre initiative dans de tels quartiers. D'abord, la fouille d'un sac ou d'un individu, sans la présence des forces de l'ordre, lui est impossible. Aussi, elle n'est pas habilitée à entrer dans des habitations, ce qui rend caduque l'utilité d'une telle intervention», avait tranché le ministre de l’Intérieur de l’époque, Gérald Darmanin.

Pour rappel, il revient uniquement au Président de la République, en vertu de l'article 15 de la Constitution, de pouvoir décider du déploiement des armées sur le territoire national dans le cadre d'une opération intérieure.

* Sondage réalisé les 24 et 25 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.