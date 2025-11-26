«Transports en commun : l’insécurité sans arrêt» : CNEWS diffuse un grand reportage ce jeudi

Ce jeudi, à 21h sur CNEWS, l’émission 100% politique, présentera un grand reportage intitulé «transport en commun : l’insécurité sans arrêt», consacré à la hausse de la violence et de l’insécurité dans les transports français.

Un documentaire inédit. Chaque jour, des millions de Français prennent le train, le bus ou encore le RER. Pour beaucoup, surtout les femmes, ces trajets sont devenus un enfer. Ce jeudi, à 21h, l’émission 100% Politique, présentée par Gauthier Le Bret, diffusera un grand reportage intitulé «Transport en commun : l’insécurité sans arrêt».

A cette occasion, CNEWS reviendra sur le cauchemar que rencontrent de nombreux Français dans les transports, qui font de plus en plus face aux agressions, aux vols et aux attouchements. Ce grand reportage suivra également les agents de sécurité des transports, eux aussi victimes d’insultes et de violences. Véronique Montguillot, veuve de Philippe Monguillot, chauffeur de bus tué le 5 juillet 2020 à Bayonne, reviendra sur ce fléau qui touche de plus en plus d’usagers.

Une étude de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, publiée le 10 mars 2025, a dévoilé de nouveaux chiffres édifiants sur les violences sexuelles dans les transports en commun. Le nombre de victimes enregistrées par les forces de l’ordre a augmenté de 86 % depuis 2016. La très grande majorité des victimes sont des femmes, tandis que 99 % des mis en cause sont des hommes.

«Transport en commun : l’insécurité sans arrêt», à retrouver ce jeudi 27 novembre à 21h dans 100% Politique sur CNEWS.