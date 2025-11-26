Transports en Île-de-France : métro, RER, Tram... Voici ligne par ligne les grands travaux prévus en 2026

En 2026, comme chaque année, de nombreux travaux vont avoir lieu sur les infrastructures de la RATP et la SNCF partout en Île-de-France. Voici les principales informations à connaître pour le premier semestre de l'année prochaine.

Une année 2026 chargée. Comme chaque année, les transports franciliens seront impactés, tout au long de l'année, notamment cet été, par les travaux prévus sur les infrastructures de la RATP et de la SNCF. Afin de préparer les voyageurs, une conférence de presse d'annonce s'est tenue ce mercredi, plus tôt qu'à l'accoutumé afin de «préparer les voyageurs à un été avec des travaux très importants sur les différentes lignes», a déclaré Grégoire De Lasteyrie, vice-président d’Île-de-France Mobilités (IDFM).

Pour cette année 2026, 3,8 milliards d'euros, soit 100 millions d'euros de plus que l'année passée, vont être dépensés pour continuer de «moderniser et développer» le réseau francilien et en faire «l'un des meilleurs au monde à l'horizon 2030», a ajouté le vice-président d’Île-de-France Mobilités (IDFM). Des travaux qui auront des répercussions sur vos conditions de déplacement avec de nombreuses fermetures à prévoir, notamment a l'été 2026. «Nous essayons de faire les travaux sur les périodes les moins impactantes pour les usagers», a rappelé Catherine Le Dentu, directrice de cabinet de la BU RATP services ferrés.

Voici les grands travaux prévus au cours du premier semestre l'année 2026, sur les réseaux métro, RER, ferroviaire, et tramway.

Réseau Métro

Ligne 4

La ligne 4 du métro sera fermée entre le 20 avril et le 1er mai entre les stations «Château Rouge» et «Châtelet». Des travaux permettant le renouvellement d'appareils de voie sont prévus sur cette période.

@RATP

Plus tard dans l'été, des travaux sur les infrastructures de la ligne engendreront une fermeture entre les stations «Les Halles» et «Vavin» pendant 19 jours, du 6 au 24 juillet.

Ligne 8

Pour préparer l’arrivée du MF19, des travaux d’adaptation et de rénovation seront effectués sur la ligne 8 à l'été 2026. En conséquence, une fermeture est prévue entre les stations «Balard» et «Concorde» du 20 au 27 août.

@RATP

Par ailleurs, les travaux de rénovation de la station «République» débuteront l’été prochain. En conséquence, les trains n’y marqueront pas l’arrêt côté ligne 8, du 22 juillet 2026 jusqu’en avril 2027.

Ligne 12

Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau système d’exploitation des trains, plus moderne et plus performant, une fermeture entière de la ligne 12 est prévue dès 22h deux à trois fois par semaine entre janvier et juin. Les dates précises seront communiquées prochainement.

Le dimanche 31 mai, la ligne sera fermée entre les stations «Porte de Versailles» et «Mairie d’Issy» à partir de 22h.

@RATP

La ligne 12 du métro sera également fermée dix jours, du 16 au 26 juillet, entre les stations «Jules Joffrin» et «Concorde». Des fermetures à partir de 22h sont également à prévoir quatre fois par mois.

«Pour chaque interruption, un plan de transport alternatif sera proposé aux voyageurs», rappelle Île-de-France Mobilités.

Ligne 13

L’arrivée du MF19 et l’automatisation de la ligne vont également perturber le trafic sur la ligne 13. Ainsi, la ligne sera fermée entre «Asnières - Gennevilliers Les Courtilles» et «La Fourche» le weekend du 28 février.

@RATP

La ligne sera inaccessible dans sa totalité jusqu’à 12h sur six dimanches à savoir le 15 et 29 mars, le 3 et 17 mai et le 7 et 28 juin. La station «Plaisance» sera fermée entre le 9 et le 12 avril.

Cet été, le trafic sera interrompu entre «Saint-Denis Université» et «Porte de Saint-Ouen» durant 18 jours, du 31 juillet au 17 août 2026. Les trains ne desserviront pas la station Porte de Vanves du 6 au 9 août 2026 inclus.

Enfin, la ligne entière sera fermée les dimanches matin 2, 16 et 30 août.

Réseau RER

RER A

Cet été, le trafic du RER A sera perturbé par d'importants travaux de renouvellement de plusieurs appareils de voie, des traverses et du ballast.

Ainsi, le RER A sera fermé entre «Vincennes» (non inclus) et «Noisy-le-Grand - Mont d’Est» entre le 8 et le 23 août 2026.

@RATP

En raison de la rénovation de la gare de Nation (travaux étanchéité, réaménagement des quais, etc.), le RER ne marquera pas l’arrêt du 29 juin au 30 août 2026.

RER B

Le RER B sera fermé entre «Denfert-Rochereau» et «La Croix de Berny / Robinson» (compris) les week-ends du 4 au 6 (Pâques), du 18 avril et du 27 juin.

@RATP

Les travaux de modernisation prévus sur la partie nord de la ligne B du RER, vont engendrer sa fermeture le week-end du 23 mai (Pentecôte). Des bus de remplacement seront mis en place.

La partie nord du RER B sera également impactée par des travaux de remplacement de la caténaire entre «Aulnay-sous-Bois» et «Mitry-Claye». Des perturbations sont à prévoir les week-ends du 14, 21 et 28 février, 7 et 21 mars, 4, 11 et 25 avril, 2, 8, 16 et 30 mai, et 13 juin.

Cet été, c'est le tronçon central qui sera fermé du 25 juillet au 16 août. Une fermeture qui se fera en deux temps : d’abord entre Gare du Nord et Bourg-La-Reine du 25 juillet au 7 août, puis jusqu’à «La Croix de Berny / Robinson» du 8 au 16 août.

RER C

Sur cette année 2026, le RER C sera également impacté par de nombreux travaux. Ainsi, la ligne sera fermée entre «Champ-de-Mars» et «Pontoise» le week-end de Pâques, du 4 au 6 avril.

@RATP

La station «Les Grésillons» sera fermée sur les week-ends du 17 et 24 janvier, 28 février, 7 et 21 mars et 11 avril.

Enfin, cet été, la ligne C sera impactée par de nombreux travaux notamment pour des rénovations permettant une meilleure ponctualité : «Selon nos derniers chiffres, nous sommes à un taux de 91% de ponctualité sur la ligne C. Ce n'est pas suffisant pour nos standards, c'est pourquoi nous nous devons de faire des travaux impactants cet été», a expliqué Grégoire De Lasteyrie.

Pour ce faire, le trafic du RER C sera interrompu du 15 juillet au 22 août inclus à partir de Gare d'Austerlitz vers l’ouest. «Le dispositif global et détaillé d’information et de services aux voyageurs sera communiqué ultérieurement», précise Île-de-France Mobilités.

RER D

Le RER D sera perturbé afin de mettre en place, un nouvel outil d'exploitation, Nexteo. Ainsi, il n'y aura pas de RER D entre «Paris Gare de Lyon» et «Combs La Ville / Juvisy» entre le 1er et le 3 mai 2026.

@RATP

Du 27 avril au 21 juin, le trafic du RER D sera interrompu à 21h en semaine entre les gares de Corbeil-Essonnes» et «Malesherbes». Enfin, le remplacement d'1,5 kilomètre de voie engendrera une modification sur la ligne. Du 25 juillet au 16 août, le RER D aura donc comme terminus Paris Gare du Nord surface et Gare de Lyon.

Réseau ferroviaire

Ligne L

La ligne L sera impactée au niveau de la station «Saint-Cloud» par des travaux de nuit en semaine du du 5 janvier au 6 février, du 9 au 27 février, du 13 au 30 avril et du 4 mai au12 juin, et en continu le week-end du 23 mai. Des bus de remplacement seront mis en place.

Ligne H

Pour la ligne H, des travaux de nuit sont prévus entre Soisy-sous-Montmorency et Enghien-les-Bains du 1er juin au 31 juillet et en continu les week-ends du 31 janvier, 7 et 21 février.

Ligne K

Tout comme le RER B, la ligne K sera impactée par les travaux de remplacement d'une caténaire entre Aulnay-sous-Bois et Mitry-Claye. Ainsi, le trafic sera perturbé les week-ends du 14, 21 et 28 février, 7 et 21 mars, 4, 11 et 25 avril, 2, 8, 16 et 30 mai, et 13 juin. Des bus de remplacement seront disponibles.

Ligne N

Des travaux de nuit perturberont la ligne N entre le 26 janvier et le 29 mai 2026 entre «Rambouillet» et «Paris gare Montparnasse». Des bus de remplacement seront disponibles.

Ligne P

À la suite des travaux sur la ligne P, le trafic sera perturbé entre «Meaux» et «La Ferté-Milon» entre le 13 juillet et le 9 août inclus.

Des perturbations sont également à prévoir du 13 juillet au 23 août inclus entre «Tournan» et «Coulommiers».

Ligne U

Des travaux de nuit perturberont la ligne U entre le 26 janvier et le 29 mai 2026 entre «La Défense» et «La Verrière». Des bus de remplacement seront disponibles.

Réseau Tramway

T1

Pour le réseau Tramway, seule la ligne T1 sera touchée par des travaux lors du premier semestre de 2026. Le T1 connaîtra une importante interruption de circulation cet été, en raison de la préparation de l’arrivée des futurs métros 15, 16, 17 et 18 et du renouvellement de certains rails.

La ligne sera fermée entre les stations «Bobigny – Pablo Picasso» et «Gare de Noisy-le-Sec», du 1er juin au 31 août 2026. Elle sera aussi fermée entre les stations «Asnières – Quatre Routes» et «La Courneuve 8 mai 1945», du 13 juillet au 28 août 2026.

Des fermetures importantes également justifiées par «l’interruption en cours à la suite de l’incident

survenu sur le pont de L'Île-Saint-Denis le 15 mai 2025 avec un bateau de croisière», explique Île-de-France Mobilités.

Un nouveau point sera fait dans le courant de l'année 2026 «probablement en mars ou avril» afin de communiquer sur le reste des travaux prévus pour le deuxième semestre de l'année.