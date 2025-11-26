Une majorité absolue à l'Assemblée nationale n'est plus «souhaitable», selon sa présidente Yaël Braun-Pivet

Pour Yaël Braun-Pivet, le retour d'une majorité absolue n'est pas «souhaitable» à l'Assemblée nationale, puisque la configuration actuelle oblige les élus à chercher des compromis.

Une bonne configuration pour la discussion. La présidente de l’Assemblée nationale a estimé ce mercredi 26 novembre, dans le podcast «Dans l'Hémicycle», que le retour d'une majorité absolue n’était pas «souhaitable» au palais Bourbon.

«J'ai une conviction personnelle forte qui est que nous n'aurons pas demain à nouveau une majorité absolue, mais je pense surtout, et c'est ça ma conviction forte, c'est que ce n'est pas souhaitable pour notre pays», a ainsi expliqué Yaël Braun-Pivet.

«Je suis convaincue que la délibération collective avec des groupes politiques qui ne partagent pas les mêmes orientations, mais qui essayent de trouver des solutions, elle est bénéfique», a-t-elle poursuivi.

Depuis 2022, le camp présidentiel auquel appartient la présidente de l’Assemblée nationale ne dispose plus d'une majorité absolue dans l’Hémicycle. La fragmentation de la représentation nationale s’est d’ailleurs encore un peu plus accentuée avec la dissolution de juin 2024.

Une Assemblée aux débats houleux

Cet éclatement de la majorité entraîne des débats de plus en plus houleux et parfois violents qui font espérer à de nombreux députés le retour d'une majorité absolue après l'élection présidentielle de 2027.

Ce n’est toutefois pas la vision de Yaël Braun-Pivet, qui a ajouté dans le podcast : «J'ai toujours privilégié le travail en collégialité, (...) et je m'étais toujours dit, au fond de moi, une Assemblée où il y a une majorité absolue, c'est une Assemblée qui finalement ne représente pas bien les Français».



Sans majorité, pour décider par exemple de la création d'une commission d'enquête ou encore de la tenue d'un débat, «vous présentez nécessairement des décisions qui sont les plus justes pour l'institution et les plus équilibrées, parce qu'autrement, ça ne passe pas» a-t-elle estimé.

Cette situation force aussi à «inventer des nouvelles façons de faire», a-t-elle ajouté en donnant l'exemple des semaines dédiées aux textes proposés par les députés, auparavant dévolues à ceux de la majorité. Depuis 2022, ces semaines sont devenues «transpartisanes», avec des propositions soutenues par différents groupes.

Néanmoins, cette absence de majorité absolue a des répercussions sur certains textes, notamment le budget dont les débats peinent à aboutir. Le 20 novembre dernier, Yaël Braun-Pivet avait indiqué vouloir faire évoluer les règles d’examen de la loi de Finances pour aller dans le sens de cette «culture du compromis».