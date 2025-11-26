«Une primaire de Gabriel Attal à Bruno Retailleau» : des cadres du bloc central redéfinissent leurs critères pour 2027

Alors que plusieurs personnalités de droite ont appelé récemment à l’organisation d’une primaire allant du centre à Reconquête en vue de la prochaine élection présidentielle, certains cadres du camp présidentiel ont rejeté ce scénario, fixant leurs limites.

A plus d’un an de l’élection présidentielle, la liste des candidats potentiels s’allonge. Afin d’éviter une multiplication des personnalités issus du même camp, qui diviserait les voix, plusieurs cadres des Républicains ont proposé récemment l’organisation d’une primaire de la droite et du centre, allant selon le chef des députés LR Laurent Wauquiez «de Gérald Darmanin à Sarah Knafo», l’eurodéputée Reconquête.

Ce mercredi, plusieurs représentants du gouvernement ont délimité autrement cette «primaire», à commencer par le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Favorable «à un candidat unique», le garde des Sceaux a davantage plaidé, sur RTL, pour «une primaire allant de Gabriel Attal à Bruno Retailleau».

Droite : "La bonne primaire est celle qui va de Gabriel Attal à Bruno Retailleau"@GDarmanin dans #RTLMatin avec @ThomasSottopic.twitter.com/qKff5clDBF — RTL France (@RTLFrance) November 26, 2025

Une délimitation partagée par la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. Invitée sur Sud Radio ce mercredi, celle-ci a considéré que le socle commun «n’avait pas d’autres choix que la dynamique unitaire». S’inquiétant du sondage Odoxa, publié ce mardi, qui place Jordan Bardella en tête au second tour de l’élection présidentielle dans toutes les hypothèses, Maud Bregeon a également appelé au choix d’un «candidat unique» pour 2027, «de Gabriel Attal à Bruno Retailleau».

Des lignes rouges pour certains

L’idée d’une primaire est pour l’heure contestée par plusieurs candidats potentiels à la prochaine élection présidentielle. C’est le cas notamment d’Edouard Philippe, président d’Horizons, en tête des sondages pour le bloc central.

De son côté, Gabriel Attal a émis des doutes quant au «périmètre» d’une primaire, tant «les lignes politiques sont différentes avec les LR» et au-delà.

Chez Les Républicains, la primaire est un sujet sensible depuis les défaites à la présidentielle de François Fillon (2017) et Valérie Pécresse (2022). Le parti a récemment décidé de lancer un groupe de travail sur ce sujet.

Le maire de Cannes David Lisnard, président du parti Nouvelle Energie, membre des Républicains, est, quant à lui, partisan d'une primaire sur le même espace, «de l'UDI à Sarah Knafo». «C'est le seul moyen d'éviter l'éparpillement de candidatures qui condamnerait une fois encore la droite et le centre à la marginalité», a-t-il réaffirmé dans un entretien accordé au JDD.