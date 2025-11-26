Vente de poupées pédopornographiques : l'État va assigner les plates-formes AliExpress et Joom

Le ministre du Commerce Serge Papin a annoncé ce mercredi 26 novembre sur TF1 que l’État français va assigner les plates-formes de commerce en ligne AliExpress et Joom pour la vente de «poupées pédopornographiques».

Après Shein, c’est au tour d’AliExpress et Joom de se retrouver dans le viseur de la justice. Lors d’une interview sur TF1 ce mercredi, le ministre du Commerce, Serge Papin, a annoncé que l’État va assigner les géants de l'e-commerce, AliExpress et Joom, pour vente de «poupées pédopornographiques». «Il va y avoir une plainte au judiciaire sur ces deux plates-formes, de la part de l'État, puisqu'elles vendent des poupées aussi», a-t-il déclaré.

Il s’agit de la même procédure que celle actionnée en début novembre pour Shein qui proposait également la vente de poupées sexuelles à l'apparence enfantine.

Cette dernière est bien plus qu’une simple formalité administrative. L’assignation en justice est l'acte qui permet de saisir officiellement un juge civil d'un différend entre deux parties et permet de notifier aux deux services d'e-commerce qu’une procédure judiciaire est engagée contre elles.

«Un combat» face aux plates-formes de commerce en ligne

Le ministre avait déjà annoncé mi-novembre le signalement à la justice par le gouvernement des plates-formes AliExpress et Joom en même temps qu'eBay, Temu, Wish, pour la vente de produits illégaux.

Et même si AliExpress avait assuré que «les annonces concernées (par le signalement) ont été retirées», le ministre compte rester ferme sur ses positions. «C'est un combat qui vise à protéger les consommateurs, qui vise aussi à protéger les enfants, les adolescents», a-t-il expliqué.

Serge Papin a affirmé également souhaiter protéger «notre industrie» et «nos commerçants» à travers ces actions, ainsi que mettre fin au «Far West numérique».

«C'est un combat, si je puis dire, où il faut qu'on amène une dose de protectionnisme», a-t-il déclaré, avant d'ajouter : «On ne va pas être les seuls à se protéger un peu».

Alors que l’audience en référé de Shein a également lieu ce mercredi au tribunal judiciaire de Paris, le ministre du Commerce a émis le souhait que la plate-forme «nous donne la preuve» que ce qu'elle va remettre en marché «respecte nos codes de consommation». «Il faut aussi qu'on porte ça au niveau du droit européen», a-t-il expliqué.