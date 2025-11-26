Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé trois départements du sud du pays en vigilance jaune pour un risque de vents violents ce mercredi 26 novembre.

Ça pourrait souffler fort dans le sud. Ce lundi, trois départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de vents violents.

Les départements concernés sont l'Aude, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales.

@Météo-France

La vigilance jaune est mise en place à partir de minuit et ne devrait pas être levée de la journée, selon les prévisions de Météo-France.

En outre, cette journée du mercredi 26 novembre sera également marquée par des alertes d'orages, de neige-verglas, de crues et d'avalanches. Retrouvez toutes vos alertes ici.