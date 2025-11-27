Asnières : la cour d’appel de Versailles confirme une décision de justice permettant à son maire d’évoquer les racines chrétiennes de Noël

La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé jeudi dernier la décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en 2024 visant à rejeter les recours du sénateur Pierre Ouzoulias et du militant LFI Nino Schillaci. Ces derniers contestaient un éditorial écrit par le maire d’Asnières (Hauts-de-Seine) rappelant la dimension chrétienne de Noël.

Une décision judiciaire lourde de sens sur le plan de la laïcité. La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé jeudi dernier une décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendue en novembre 2024.

Cette dernière visait à rejeter les recours du sénateur Pierre Ouzoulias et du militant LFI Nino Schillaci ciblant un éditorial écrit par le maire d’Asnières (Hauts-de-Seine), Manuel Aeschlimann, dans le bulletin municipal en décembre 2023. L’écrit, qui rappelait la dimension chrétienne de Noël, avait été pris pour cible au nom du principe de laïcité.

«La société de consommation a fait de Noël une fête commerciale. Mais n’oublions jamais qu’avant tout, Noël est une fête qui vient célébrer la naissance de Jésus-Christ», avait alors affirmé le maire de la commune, ajoutant une image de crèche sous son texte.

Les deux hommes avaient alors rapidement déposé un recours devant le Tribunal administratif, finalement rejeté en novembre 2024 au motif que les requérants n’avaient pas «d’intérêt à agir». Ce motif a été confirmé jeudi dernier par la Cour administrative d’appel de Versailles, mettant ainsi fin au dossier.

«Le principe de laïcité n’interdit pas de rappeler l’origine religieuse d’une fête»

Le maire d’Asnières n’a pas caché sa satisfaction à l’annonce de cette deuxième décision judiciaire en sa faveur.

«Dans l’éditorial du journal Asnières Infos de décembre 2023, je rappelais l’origine chrétienne de la fête de Noël. Je faisais aussi figurer la photo d’une crèche en illustration de mes propos. C'est une réalité historique objective qui ne dérange ni les musulmans, ni les juifs. Par la suite, deux élus communistes déposaient un recours devant le Tribunal Administratif», a résumé Manuel Aeschlimann sur Facebook.

«Dans sa décision du 5 novembre 2024, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise rejetait le recours de ces deux individus. Ceux-ci faisaient appel. Dans son arrêt du 20 novembre 2025, la Cour d’Appel de Versailles vient de confirmer le jugement de première instance et rejette l’appel des deux extrémistes. Le principe de laïcité n’interdit pas à un Maire de rappeler l’origine religieuse d’une fête ou d’une cérémonie», a complété l’élu dans son post.

«La justice n’a pas pu juger le fond»

Le sénateur communiste a de son côté fait part de ses regrets à l’issue de cette décision de justice, qu’il estime «ne pas juger le fond» de cette affaire.

La justice n’a pas confirmé “le bon droit” du maire d’Asnières. Elle n’a tout simplement pas pu juger le fond et je le regrette.



L’affaire est jugée irrecevable parce qu’un édito… n’est pas une décision.



J’attends maintenant de voir si Le Figaro sera aussi enthousiaste… — Pierre Ouzoulias (@OuzouliasP) November 27, 2025

«La justice n’a pas confirmé “le bon droit” du maire d’Asnières. Elle n’a tout simplement pas pu juger le fond et je le regrette. L’affaire est jugée irrecevable parce qu’un édito… n’est pas une décision», a commenté Pierre Ouzoulias sur X ce jeudi.

«J’attends maintenant de voir si Le Figaro sera aussi enthousiaste lorsqu’un tribunal rendra la même décision à propos de l’Aïd. Et du côté des LR, je partage l’exigence de neutralité des agents. Mais encore faut-il l’appliquer pleinement et surtout, pour toutes les religions», a fustigé le sénateur PCF.

Un marché de Noël prévu à Asnières le 12 décembre

Fort de cette double décision de justice, le maire d’Asnières a ainsi invité ses administrés à venir découvrir l’inauguration du marché de Noël de la commune le 12 décembre prochain.

«Le 12 décembre à 19h, vous êtes donc les bienvenus à l'inauguration de notre Marché de NOËL 2025 (…) avec des chants de NOËL et des décorations de NOËL», a précisé le maire dans un nouveau post relayé sur Facebook ce jeudi.