Assemblée nationale : que contient la niche parlementaire de La France insoumise ?

La France insoumise présente ce jeudi 27 novembre huit textes dans le cadre de sa niche parlementaire à l’Assemblée nationale. Les députés ont jusqu’à minuit pour les étudier et les voter.

Des débats portés devant tous les députés et qui promettent de nombreuses passes d'armes. Huit textes sont à l’ordre du jour de la niche parlementaire de la France insoumise qui se tient ce jeudi 27 novembre.

En revanche, la durée de la niche parlementaire étant limitée à la seule journée du 27 novembre, minuit maximum, l’ensemble des propositions portées par LFI ne seront pas forcément débattues et votées à l'Assemblée.

Présenté en commission la semaine dernière, l’un des textes phares des insoumis ne sera finalement pas présenté lors de la niche. Il s’agit de la proposition visant à abroger la loi Duplomb.

«La macronie et le RN ont décidé de supprimer tous les articles en commission», a dénoncé ce mardi la présidente du groupe Mathilde Panot pour expliquer ce retrait. Cette dernière a par ailleurs déploré «une obstruction massive sur (leur) niche parlementaire» via de nombreux dépôts d’amendements, notamment de la part du Rassemblement national.

Rejeter l’accord du Mercosur

Portée par le député de Loire-Atlantique, Matthias Tavel, cette proposition de résolution visant à rejeter l’accord du Mercosur va être étudiée en première position lors de cette niche parlementaire.

Ainsi, le texte «invite le Gouvernement de la République française à s’opposer à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur en Conseil de l’Union européenne».

En effet, la France insoumise dénonce un accord commercial néfaste pour l’agriculture française mais également pour le climat et l’environnement et que le gouvernement a lui-même jugé irrecevable en l’état.

Égalité d’accès au service public postal en outre-mer

Second texte étudié lors de cette niche parlementaire, l’égalité d’accès au service public postal en outre-mer. Cette proposition de loi porté par le député de la Réunion, Perceval Gaillard «vise à mettre fin à cette discrimination en élargissant l’application du tarif postal unique à tous les envois relevant du service universel postal, quelle que soit leur destination sur le territoire de la République, et quelle que soit leur tranche de poids».

La France insoumise a une fois de plus fait réaliser une étude par Harris Interactive pour connaître le taux d’adhésion des Français à ses propositions. Ainsi, 84% des Français se sont dits favorables à cette extension du tarif unique à l’ensemble du territoire.

Nationaliser Arcelor-Mittal

Porté par la députée de Seine-Saint-Denis, Aurélie Trouvé, le texte visant à nationaliser l’aciérie française Arcelor-Mittal. La proposition de loi a pour objectif «d’assurer la pérennité d’une filière stratégique pour l’ensemble de l’industrie française» et de «préserver la quinzaine de milliers d’emplois du groupe».

Selon l’étude d’Harris Interactive pour LFI, 71% des Français sont favorables à cette nationalisation.

Défiscaliser les pensions alimentaires

En quatrième position de sa niche parlementaire, la France insoumise présente un texte visant à défiscaliser les pensions alimentaires. Ce dernier est porté par la députée de Paris, Sophia Chikirou.

La proposition de loi «vise à défiscaliser les pensions alimentaires perçues par le parent gardien, afin que chaque euro serve à l’enfant» et est validée par 70% des Français.

Rendre les parkings des hôpitaux publics gratuits

La proposition de loi visant à rendre les parkings des hôpitaux publics gratuits, portée par le député du Finistère, Pierre-Yves Cadelen, sera examinée en cinquième position ce jeudi.

«Pour nous, nul ne doit payer pour se soigner, ni pour accompagner un proche à l’hôpital», ont expliqué les insoumis, dont la proposition est soutenue par 94% des Français.

Faire respecter le droit international à Gaza

La présidente du groupe parlementaire, Mathilde Panot, porte une proposition de résolution touchant à Gaza. Cette dernière est placée en sixième position.

«Cette proposition de résolution invite le Gouvernement français à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter le droit international, dont le droit à l’autodétermination du peuple palestinien».

Supprimer la CSG pour les apprentis

Portée par Marianne Maximi, députée du Puy-de-Dôme, la proposition de loi visant à supprimer la CSG (Contribution sociale généralisée) pour les apprentis est en septième position de cette niche parlementaire.

Le texte, soutenu par 70% des Français, vise à redonner du pouvoir d’achat aux étudiants en apprentissage.

Abroger la réforme des retraites

En huitième et dernière position, la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites aura peu de chances d'être étudiée lors de cette journée parlementaire de la France insoumise.

Le texte est porté par le député du Nord Ugo Bernalicis.