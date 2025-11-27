Attaque à Washington : tout savoir sur l'opération «Allies Welcome», qui a permis au suspect afghan d'entrer aux États-Unis

L'homme suspecté d'avoir tiré contre des soldats de la Garde nationale mercredi à Washington avait bénéficié du programme «Allies Welcome». Lancé en 2021 par l'administration Biden, il avait été mis en place pour transférer aux Etats-Unis des Afghans jugés en danger après le retour des Talibans.

«Un étranger amené ici par le gouvernement Biden en septembre 2021». Donald Trump a fustigé son prédécesseur à la Maison-Blanche dans une allocution vidéo donnée quelques instants après la fusillade qui a éclaté en plein cœur de Washington. Rahmanullah Lakanwal, ex-militaire afghan de 29 ans, a en effet ouvert le feu contre deux militaires de la Garde nationale.

«Le suspect arrêté est un étranger qui est entré dans notre pays en provenance d’Afghanistan», a précisé le 47e président des États-Unis qui a largement durci le ton. Pourquoi était-il sur le sol américain ? La réponse tient en trois lettres «OAW» : «Operation Allies Welcome». Un programme dont a bénéficié le suspect, a déclaré Kristi Noem, la secrétaire à la Sécurité intérieure.

77.000 afghans en ont bénéficié

Lancé le 29 août 2021 par Joe Biden peu après la chute de Kaboul (Afghanistan) aux mains des Talibans, le programme permettait à certains ressortissants afghans potentiellement en danger de rallier les États-Unis via un permis de séjour temporaire de deux ans, sans que cela leur donne un statut d’immigré permanent. Mis en place le temps d'une année, près de 77.000 Afghans avaient pu rejoindre le pays de l'Oncle Sam, d'après le New York Times.

Dans le détail, le programme visait à permettre «la réinstallation en toute sécurité» des Afghans outre-Atlantique ayant travaillé avec les États-Unis depuis vingt ans, comme l’indique la page du gouvernement américain dédiée à l’OAW. Rahmanullah Lakanwal était bien dans ce cas.

Suspension immédiate des demandes d'immigration

«Dans le sillage du retrait désastreux d’Afghanistan par Joe Biden, l’administration Biden a justifié d’emmener le tireur présumé aux États-Unis en septembre 2021 en raison de son travail passé avec le gouvernement américain, y compris la CIA, en tant que membre d’une force partenaire à Kandahar», a déclaré le directeur de la CIA John Ratcliffe à Fox News.

Ce jeudi, l’administration Trump a annoncé suspendre avec effet immédiat «le traitement de toutes les demandes d’immigration concernant les ressortissants afghans».