Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune pour des risques de crues au cours de la journée du vendredi 28 novembre.

Les fortes pluies de ces derniers jours pourraient faire déborder certaines rivières françaises. Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce vendredi.

© Météo-France

Les départements concernés sont le Doubs, le Jura, le Rhône et la Saône-et-Loire.

Le site Vigicrues a notamment placé une attention particulière sur les tronçons du Doubs de L’Arcier à la Loue, de la Saône du Doubs à la Seille et de la Saône à Lyon.

«La perturbation donne un temps bien pluvieux des pays de Loire aux Ardennes le matin. Elle se décale vers l'Est pour gagner le Grand Est en cours d'après-midi (...) Des averses se développent vers les côtes de Manche avec quelques éclaircies», a anticipé Météo-France pour ce vendredi.