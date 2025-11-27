Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune pour des risques de crues au cours de la journée du vendredi 28 novembre.

Les fortes pluies de ces derniers jours pourraient faire déborder certaines rivières françaises. Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce vendredi.

© Météo-France

Les départements concernés sont le Doubs, le Jura, le Rhône et la Saône-et-Loire.

Le site Vigicrues a notamment placé une attention particulière sur les tronçons du Doubs de L’Arcier à la Loue, de la Saône du Doubs à la Seille et de la Saône à Lyon.

Sur le même sujet Crues : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce jeudi Lire

«La perturbation donne un temps bien pluvieux des pays de Loire aux Ardennes le matin. Elle se décale vers l'Est pour gagner le Grand Est en cours d'après-midi (...) Des averses se développent vers les côtes de Manche avec quelques éclaircies», a anticipé Météo-France pour ce vendredi.

vigilance météoCruesalerte jaune

À suivre aussi

Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi
Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce jeudi
Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités