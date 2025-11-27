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Crues : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 7 départements en vigilance jaune pour des risques de crues au cours de la journée du jeudi 27 novembre.

Des cours d'eau bien chargés. Alors que les conditions météorologiques restent perturbées en ce milieu de semaine, la pluie et la neige continuent de tomber sur une large partie du territoire. 

Dans ces conditions, Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune «crues» pour la journée de mercredi.

Sont concernés : la Charente, la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, le Rhône, la Saône-et-Loire et l’Yonne.

Météo-France

Des débordements «localisés»

Dans ces départements, «des débordements localisés sont en cours et continuent tout au long de la journée», peut-on lire sur le site gouvernemental Vigicrues.

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Météo-France appelle par conséquent la prudence dans les départements concernés.  

vigilance météoCruesIntempéries

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