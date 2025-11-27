Déja visé par une enquête, eBay de nouveau dans la tourmente après la vente d'étoiles jaunes

Sous le coup d'une enquête après la commercialisation d'armes de catégorie A, la plate-forme eBay est de nouveau ciblée pour avoir proposé sur son site des étoiles jaunes, dont une présentée comme «authentique» de la Seconde Guerre mondiale. Les annonces ont depuis été retirées.

Une nouvelle polémique de taille autour d'une plate-forme de vente en ligne. Des enchères étaient ouvertes mercredi sur la plate-forme eBay pour acquérir des étoiles jaunes, dont une authentique de la Seconde Guerre mondiale.

Sur l'une des annonces, on peut ainsi lire : «Etoile jaune WW2 je vous expliquerai la provenance». Une mention accompagnée d'une photo sur laquelle est inscrit le mot Jude (juif en allemand) cousue sur un tissu noir, avec un prix affiché à 500 euros, rapporte Le Parisien.

Toujours sur le site de la plate-forme américaine, deux autres annonces similaires étaient en ligne. «Reproduction étoile Jude, 39/45, occupation, Shoah ». Mise à prix : 15 euros. Le vendeur indiquait en avoir dix encore disponibles, alors que 23 ont déjà été vendues. Ce même vendeur proposait également une reproduction avec l’inscription «juif» : dix exemplaires en vente, quinze déjà écoulés, également à 15 euros.

Ebay retire les annonces

Contacté par Le Parisien, et après plusieurs signalements, eBay a décidé de supprimer ces annonces. «Nos équipes travaillent activement pour détecter, bloquer et supprimer toute annonce contrevenant à nos règlements afin de prévenir la mise en ligne d’annonces proposant des objets interdits ou dangereux, comme les objets faisant la promotion ou l’apologie de la haine, de la violence ou de la discrimination», a assuré le géant américain.

L’étoile jaune, imposée par les nazis d’abord en Pologne en 1939 puis dans toute l’Europe occupée en 1942, était un signe d’identification obligatoire pour tous les Juifs dès 6 ans. Marque de stigmatisation publique, elle a servi à isoler, discriminer et faciliter la traque des juifs, devenant l’un des instruments centraux de leur persécution et de leur extermination jusqu’à la fin de la guerre.

Un nouveau scandale alors que la plate-forme est visée depuis mardi par une enquête pour la commercialisation «d'armes de catégorie A, comme des poings américains et des machettes», a précisé le parquet de Paris. C’est la cinquième procédure de ce type visant une plate-forme, après celle contre AliExpress, Temu, Wish et Shein.